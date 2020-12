Élne a lehetőséggel Békéscsabán a fiatal center

A Diósgyőri VTK elleni Magyar Kupa-negyeddöntőn bemutatkozott a Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabdacsapatának új szerzeménye, Szatmári Lilla. A 18 éves center, aki pontot is szerzett, bizakodó, hogy Békéscsabán sikerül továbbfejlődnie.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A 190 centire nőtt, fiatal Szatmári Lilla az MTK-nál ismerkedett meg a röplabdával és egészen 2020 nyaráig ott is játszott. Innen idén nyáron Kaposvárra vezetett az útja. A Békéscsabai RSE a somogyiakkal közös megegyezéssel történő szerződésbontás után vette fel a kapcsolatot a játékossal, aki nem is gondolkodott sokat, örömmel írt alá, és fél plusz két éves megállapodást kötött új egyesületével.

Szatmári Lilla leigazolása azután vált szükségszerűvé, hogy Anastasiya Bezsonova és Zólyomi Rebeka is hosszabb pihenőt igénylő sérülést szenvedett.

A játékost először arról kérdeztük, hogy milyen sportágakat próbált ki, mielőtt megállapodott a röplabda mellett.

– Hároméves lehettem, amikor megtanultam úszni, majd harmadik osztályos koromban az akrobatikus rock and roll kötötte le a figyelmemet – beszélt a röplabda előtti sportos életéről Lilla. – Az iskolában lehetett röplabdázni, amit ki is próbáltam. 2014-ben elmentem az MTK-hoz egy próbaedzésre, ahol jól éreztem magamat, a társak mellett az edző is kedves volt velem. Leigazoltak, ahol később a Békéscsaba jelenlegi edzője, Tóth Gábor dolgozott. Az MTK-nál játszottam egészen idén nyárig, amikor Kaposvárra igazoltam.

Mint mondta, az elején nehéznek tűnt a váltás, a leköltözés,

az, hogy egyedül, önállóan kell az életét berendezni, ám mivel könnyen ment a beilleszkedés, így megbirkózott a nehézségekkel.

– A kisebb városban jobban egymásra vannak utalva a csapat tagjai. Sajnos egy idő után lekerültem az utánpótláscsapatba, így végül szerződést bontottunk – beszélt szűkszavúan a váltás okáról.

Kapóra jött számára Tóth Gábor megkeresése, hiszen vissza akart kerülni a felnőttek közé.

– Anastasiya Bezsonova és Zólyomi Rebeka kiesésével leszűkültek a variációs lehetőségeink, illetve a napi minőségi edzésmunkához is szükség volt a keret bővítésére. Dolgoztam már együtt Lillával, így nem zsákbamacskát vettünk. Alázatos sportoló, aki jó alany a munkára – jellemezte a centert Tóth Gábor, közvetlenül a leigazolása után.

– Jól ismertem Gábort az MTK-ból, tudtam, mik az elvárásai. Másfél hete kapcsolódtam be a békéscsabai munkába, és nagyon jók az első benyomásaim. Rády Boglárkát, Kertész Petrát és Szűcs Grétát az utánpótlás-­válogatottból, Zólyomi Rebekát az MTK-ból ismertem. Mindenki segítőkész, az edző felől érzem a bizalmat, amire rá is akarok szolgálni azzal, hogy a többi fiatallal együtt segítem az edzésmunkát. Nagyon jó, hogy a rutinos játékosoktól folyamatosan tanulni tudunk.

Távlati terveiről Szatmári Lilla így beszélt:

– Hosszabb távra tervezek, mindenben fejlődni akarok, és szép lassan bekerülni az első csapatba, miközben – ha újraindul a bajnokság – az utánpótlást is segíteném – beszélt a céljairól a fiatal center, aki erősségének a nyitást tartja, ugyanakkor van még miben előrelépnie.