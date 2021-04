Elmaradt a pontszerzés, egyre nehezebb helyzetben van az Előre

Kikapott a Békéscsaba 1912 Előre a Szombathelyi Haladás csapatától.

Ezt ne hagyja ki! Alapítványt hoznak létre a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére

Békéscsaba 1912 Előre–Szombathelyi Haladás 1-2 (0–0)

Labdarúgás NB II.-es mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Nazsa (Punyi, Szilágyi N.).

Békéscsaba: Krnács – Nagy S., Bora, Horváth P. – Kitl M., Hodonicki (Paudits, 59.), Király (Kasik, a szünetben), Szabó P. (Tóth P., 88.) – Lukács (Gránicz, 88.), Kovács Á., Pantovics. Vezetőedző: Preisinger Sándor.

Haladás: Verpecz – Schimmer (Mocsi, 43.), Bosnjak, Németh Milán, Doktorics (Jancsó, 75.) – Csilus T., Holdampf, Németh Márió (Dragoner, 57.), Kállai – Medgyes, Tóth M. (Horváth R.,75.). Vezetőedző: Mátyus János.

Sárga lap: Szabó P. az 58., Medgyes a 81., Nagy S. a 86. percben.

Szögletarány: 9:5 (3:2).

55. perc: Németh Márió csinált bolondot az egész békéscsabai védelemből és finoman a kapus fölött a kapu közepébe emelte a labdát, 0–1.

77. perc: Medgyes robogott el középen, az őt kísérő Dragonerhez passzolt, aki 12 méterről lőtt, a labda a kapust is érintve került a hálóba, 0–2.

80. perc: Szépített a Békéscsaba! Kovács csavarta veszélyesen középre a labdát, Paudits lőtt, ami kipattant a kapusról, Nagy Sándor közelről a kapu közepébe lőtt, 1–2.

Alaposan nekiesett vendéglátójának a Haladás, rögtön a mérkőzés elején egymás után kétszer is nagyot kellett védenie Krnács Richárd kapusnak. Sikerült kibekkelnie az első negyedórát a lila-fehéreknek, sőt, majdnem ők szereztek vezetést, amikor a csapatba hosszabb idő után visszatérő Nikola Pantovic kínálta meg egy kellemetlen lövéssel Verpecz kapust. Óvatosabbá váltak a csapatok, kiegyenlítetté vált a játék, a szünetig hátralévő időben nemigen kerültek veszélybe a kapuk.

Úgy kezdte a második félidőt a Haladás, ahogyan az elsőt, igyekezett nyomást gyakorolni a Békéscsaba kapujára, amelynek Németh Márió egyéni alakítása után az 55. percben meg is lett az eredménye. Egy nagy helyzet az egyik, egy a másik oldalon, majd következett a csereember Dragoner Filip alakítása és innentől kezdve már nagyon sürgőssé vált a helyzet a hazaiaknak. Nagy Sándor szemfülessége révén sikerült is szépíteni, de a pontot érő gól már elmaradt, így a kiesés ellen harcoló lila-fehérek a lefújást követően szomorúan ballaghattak be az öltözőbe.

Jó: Krnács, Nagy S., Kovács Á., ill. az egész csapat.

Preisinger Sándor: – Szerintem az első félidőben nagyon jól játszottunk, három-négy lehetőségünk is volt. A második felvonásban három ziccerünk volt. Ma az volt a különbség, hogy mi ezekből egyet rúgtunk be, a Haladás pedig kettőből kettőt. Végig fölényben játszottunk, taktikailag jól oldottuk meg az első félidőben a játéképítést, a második félidőben sem véletlen, hogy ennyi lehetőségünk volt. Ami továbbra is probléma, hogy nem rúgjuk be a ziccereket, enélkül pedig nagyon nehéz meccset nyerni.

Mátyus János: – Volt némi rossz érzésem a Békéscsabával kapcsolatban, hiszen ősszel legyőztük őket, de arra a győzelemre korántsem lehetünk büszkék, hiszen egy egészen felforgatott csapattal találkoztunk. Hogy játékban ma jobbak voltunk-e azt nem tudom, majd a szakértők eldöntik. Az eredmény alapján felénk billen a mérleg nyelve, talán egy kicsit többet tettünk a győzelemért. Roppant kemény találkozó volt, egy nagyszerűen felkészített, jól szervezett csapat ellen játszottunk. A fiúk a szívüket, lelküket kitették a pályára. Összességében megérdemelten nyertünk.