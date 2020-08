Ellentétes félidők után döntetlent játszott az Orosháza

Döntetlennel zárult szerdán délután az Orosházi FKSE-Linamar NB I.-es férfi kézilabdacsapata nyári harmadik felkészülési mérkőzése. A zöld-sárgák a ligakonkurens Egerrel „ikszeltek”, egy hullámhegyekkel, és völgyekkel tarkított összecsapás

Orosházi FKSE-Linamar–Eger Eszterházy SZSE 24–24 (12–14)

Felkészülési férfi-mérkőzés. Orosháza, 100 néző. Vezette: Rontó, Szanyi. Orosháza: Özmusul – Pásztor M. 1, Peskov 5, Ushal 4, Kancel, Tóth K. 1, Németh L. 2. Cs.: Majdán (kapus), Sakic 5, Kiss A. 2, Lele 2, Bella 2, Lászlai, Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Az Eger legjobb dobói: Lezák 6, Schmidt 5.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 0, ill. 5/4.

Kapkodva, sok hibával játszott az Orosháza az első félidőben. Az eladott labdák, és kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Az Eger végig vezetett a játékrész során, volt amikor már négy góllal is, amit szünetre a hazaiaknak sikerült lefelezniük. A fordulás után már tapadt ellenfelére az hazai együttes. A félidő közepén a frissen csatasorba álló orosz légiós, Peskov révén egyenlítenie is sikerült, de a vezetés megszerzésére az 58. percig várni kellett, amikor Kiss Axel kettős emberhátrányból talált be. Németh László góljával már kettővel is vezetett a házigazda, azonban ezt nem sikerült megőriznie, így igazságos döntetlen született a küzdelmes edzőmérkőzésen.

Az Orosházi FKSE legközelebb pénteken 19 órától, és szombaton 11 órától lép pályára, amikor is a Veszprém U22-es gárdáját fogadja.

Rajko Djurkovics: – Az eddigi legnehezebb meccsünk volt, a felkészülés negyedik hetében járunk, mindenki fáradt. Kell még három-négy meccs, hogy formába lendüljünk.