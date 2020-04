Elkívánkozik spanyol klubjából az itthon gyógyuló Fekete Bálint

Fantasztikusan kezdődött az esztendő Fekete Bálint, a spanyol Liberbank Cuenca 24 éves kézilabdázója számára, aki részt vehetett a januárban Svédországban és Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon. Aztán rosszul folytatódott, hiszen a Spanyol Kupa negyeddöntőjében keresztszalag-szakadást szenvedett. Annak viszont örül, hogy még a koronavírus-járvány elharapózása előtt hazatért Spanyolországból.

– Még időben hazajött Spanyolországból, lehet, hogy vissza sem tér már klubjához, a Cuencához?

– Szerencsém volt, hiszen még március elsején el tudtam indulni a barátnőmmel – nyilatkozta lapunknak a gyulai születésű, kézilabda-pályafutását Újkígyóson kezdő fiatal játékos, aki még január végén szenvedett keresztszalag-szakadást. – Spanyolországban, Toledóban műtöttek meg, s az azt követő két hetet még kint töltöttem el. A klubom megengedte, hogy a rehabilitációt már Szegeden végezhessem. Időközben azonban bezárt a Mol-Pick Szeged rehabilitációs központja, így most otthon gyógyulok. Spanyolországban nagy káosz alakult ki. Tartom a kapcsolatot a csapattársaimmal, s bizony nagyon rosszul viselik a helyzetet.

– Fantasztikusan kezdődött az év, hiszen bekerült az Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottba.

– Az eddigi karrieremben szép helyet foglal el az Európa-bajnokság. Először bekerültem a bő keretbe, majd a szűkítés áldozatául estem. Ezért később teljesen váratlanul ért a behívó. Jó eredményt értünk el, és boldog voltam, hogy ennek részese lehettem. Bár az első mérkőzésem nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de így is szép emlék. Aztán jött ez a sérülés, akkor azt gondoltam, hogy a legrosszabbkor, de mivel megállt a bajnokság, lesz időm meggyógyulni.

– Úgy nyilatkozott korábban, hogy nem biztos, hogy visszatér Spanyolországba. Hol folytatná legszívesebben, itthon vagy esetleg más külföldi ligában?

– A sikeres Eb után voltak megkeresések, itthonról is, de a koronavírus-járvány kitörése után elcsendesedett minden. Nem maradok Spanyolországban, lehet, hogy hazajövök, vagy kipróbálom magam más országban is.

– Spanyolországi másfél éve alatt milyen fontos tapasztalatokat szerzett?

– Spanyolország jó választás volt, Szegeden spanyol edzőm volt Juan Carlos Pastor személyében, így már nála elsajátítottam azt a szisztémát, amit kint is játszani kellett. Azért eleinte így is hatalmas kihívást jelentett. Jó volt, hogy rengeteg új emberrel megismerkedtem, kapcsolati tőkét szereztem, és találkoztam egy másfajta kultúrával is. Néha idegtépő volt az a fajta ráérős nyugalom, ami jellemzi a spanyolokat, de meg lehetetett szokni. A szieszta pedig kézilabdásként a délelőtti edzés után, a délutáni előtt már itthon sem volt számomra ismeretlen.

– Eredetileg jobbátlövő az Ön posztja, ki tette ki először a pálya jobb szélére?

– Ma is jobbátlövőnek tartom magam. Vannak kényszerhelyzetek. Volt egy sérüléshullám még Szegeden, két jobbszélső is kiesett, így taktikai okokból is, de kikerültem a szélre.

– Kézilabdáscsaládban nevelkedett Újkígyóson, édesapja, Fekete Béla is ezt a sportot űzte, az élvonalat is megjárt nagybátyja, László és bátyja, Gergő ma is aktív. Adott volt, hogy ha sport, akkor kézilabda, vagy kipróbált mást is?

– Focival kezdtem, majd kick-boxoltam is, de mégis a kézilabdánál kötöttem ki. Dézsi Róbert edzővel dolgoztam a legtöbbet. Sokat tanultam Kígyóson, ahol jó kézilabdás közösség alakult ki, nagyon sok barátom lett, akikkel még ma is tartom a kapcsolatot. A békési csapat egy ugródeszkát jelentett, ott Kádas László volt az edzőm. Szintén sokat tanultam, s fiatalon, már tizenhat évesen felkerültem a békési felnőttcsapatba.

– Újkígyóson ma elég csendes a kézilabdaélet, holott a település a volt gólkirály, Mohácsi Árpádtól a nagybátyjáig számtalan jelentős játékost és Skaliczki László személyében kiváló szakembert adott a magyar kézilabdának.

– Újkígyós kézilabdafalu volt, ma azonban valóban csendessé vált ott az élet. A mi időnkben a nagyok példája nyomán sokan kezdtek el a gyerekek közül kézilabdázni, ma azonban nincs igazi hívó szava a sportágnak.

– Hogyan telik most egy napja?

– Van egy fix rehabilitációs programom, súlyzózok, gumikötelezek. Már nagyon várom, hogy elkezdjem a futást. Nem terveztem hosszabb távra előre, várom a járvány elcsendesedését és a kézilabdaélet újraindulását.