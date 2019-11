Ötvenkilenc éves korában elhunyt Takács József, a Békéscsaba 1912 Előre egykori labdarúgója.

Takács József 1960. július 26-án született és 1982 nyarán került Bajáról Békéscsabára, ahol 1987. év végéig volt a Békéscsabai Előre Spartacus játékosa. Az Előrében 74 első, és 28 másodosztályú találkozón lépett pályára. Az élvonalban hat, az NB II-ben két gólt szerzett. Általában a középpályán szerepelt, de előfordult, hogy védőként számított rá a mindenkori edző. Erőssége volt a Közép-európai Kupában (1984/85) szereplő együttesnek is, így pályára lépett a neves Banik Ostrava, illetve az olasz Atalanta ellen is. Az utóbbi ellen gólt is lőtt. Békéscsabáról Szegedre, a másodosztályba szerződött, s a feljutó Szeged SC-ben tovább gyarapította utána élvonalbeli mérkőzéseinek számát.

Öccse, Zoltán is futballozott az Előrében, 1985. és 87. között volt a csapat tagja (17 meccsen 1 gól). Ekkortól szerepelt a sajtóban József Takács I.-ként, Zoltán pedig Takács II.-ként – írja a lila-fehér klub honlapja.