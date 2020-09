Elhalasztották a csabai dr. Bándi Andor emlékversenyt

A járványügyi helyzet fokozatos romlása miatt egyeztetve a hazai asztalitenisz szövetség Veterán Bizottságával, és a torna főszervezőjével, Jámbor Zoltánnal arra az elhatározásra jutott a MOATSZ, hogy az október 9–10-ére tervezett békéscsabai dr. Bándi Andor emlékversenyt, amely egyben veterán országos bajnokság is későbbi intézkedésig elhalasztja.

– Nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, hiszen egy remek szervezés mellett zajló kiváló sport és baráti találkozóról van szó évek óta. Most azonban az látszik, hogy a mindennapi élet fenntartása és az esetszámok emelkedése mellett a legsúlyosabb esetekre lesz fókuszálva, így az eseményeinket is érintő központi rendelkezések nélkül a felelősséget mérlegelve, saját hatáskörben kell meghoznunk azokat a döntéseket, amelyekkel csökkenthetjük a megbetegedések kockázatát. Ebből a szempontból az országos bajnokság korosztályi összetétele révén fokozott kockázati tényezőt jelent, és a tesztelési nehézségeket (időbeli átfutás és költségek) és idősebb sporttársaink egészségének védelmét is figyelembe véve egyidejűleg több korosztály versenyeit megnyugtató módon sajnos nincs jelenleg lehetőség megrendezni. Tisztában vagyok vele, hogy mindenki nagyon nehéz időszakon van túl és, hogy a visszarendeződés milyen nehéz, de kérem a sportági szereplők megértését és együttműködését a kérdésben – írja Lajtai Kristóf, az asztalitenisz szövetség főtitkára.