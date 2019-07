Életük legjobbját úszták a békéscsabai úszók az ifi ob-n

A két legidősebb utánpótlás korosztályban egymás után lezajlott az idei országos bajnokság. Az ifjúságiak Kaposvárott álltak rajtkőre a 91. alkalommal megrendezett ob-n három napon át, majd a serdülők a 63. alkalommal kiírt országos bajnokságon igyekeztek bizonyítani, ugyancsak három napon át.

A két korosztály versenyzőit Szarvas János és Valach Dávid készítette fel az idei kiemelkedő eseményre, az előbbi számolt be tapasztalatairól.

– Kezdjük az idősebbekkel: valóban csak három ifjúsági versenyzőnk van, Csuvarszki Donát, Sipaki Zsombor és Fazekas Máté – vágott bele Szarvas János. – Ám velünk tartott Kaposvárra két fiatalabb is, így Horváth Balázs és Tóth Péter, akik inkább délelőtt álltak rajtkőre, délután pedig uszonyos edzéseken vettek rész, ugyanis mindketten meghívót kaptak az utánpótlás-válogatottba, amely július 27-étől az egyiptomi Sharm El Sheikh városában bizonyíthat az idei junior uszonyos úszó világbajnokságon. Ide egyébként Valach Dávid edzőkollégám is elkíséri fiataljainkat. Visszatérve a „valós ifikre”, közülük Csuvarszki Donát és a még csak első éves Sipaki Zsombor életük legjobbjait úszták, amivel a rövidebb, 50 méteres távon döntőbe verekedték magukat, a száz méteren pedig B döntőbe. Hozzá kell tennem, irtózatosan népes és erős volt az idei mezőny. De az is az igazsághoz tartozik, hogy idén különösen nehéz körülmények között kellett megvalósítanunk a formába hozást, ugyanis a májusi hidegek és gyakori esőzések miatt a 27 fokos víz helyett olykor 22 fokosban kellett készülnünk az országos bajnokságra, máskor pedig kerestük az alternatív megoldást, hogy egyáltalán elfogadható körülmények között tudjunk edzeni.

A nagyok bajnokságát a serdülők hasonló viadala előzte meg. Erről Szarvas János elöljáróban elmondta, hogy egyáltalán nem voltak elégedettek az elért eredményekkel annak ellenére, hogy itt is sok egyéni csúcs született. A fiatalabbak felkészülésére ugyanaz az anomália volt jellemző, mint az ifikre: hideg víz, nehéz körülmények, utazgatások…

– Itt is nagyon erős volt a mezőny, ami azért is külön érthető volt, hiszen itt dőlt el, kik utazhatnak az idei, bakui EYOF-ra – folytatta edzőnk. – Részünkről két leány- és három fiúversenyző lépett rajtkőre, ám senkinek sem sikerült döntőbe verekednie magát. Egy kis mentség lehet, hogy valamennyien első évesek a korosztályukban. Azért azonban dicsérhetők, hogy jó pár számban megjavították eddigi legjobbjukat, vagy beállították, esetleg nagyon közel úsztak hozzá. Összességében azonban számoltunk azzal, hogy ebben a korosztályban idén kevés babér terem számunkra.

A kecskeméti serdülő országos bajnokságon egy gyulai lány, Veres Laura remekelt, aki négy érmet is begyűjtött, a 100 méteres gyorsúszást meg is nyerte.

Ifjúsági ob, Kaposvár. Fiúk. 50 m gyors: 6. Csuvarszki Donát (Békéscsabai Előre Úszó Klub) 23,85. 50 m hát: 5. Sipaki Zsombor (Bcs. EÚK) 27,50. 100 m hát: 4. Nagy Roland (Triton SE) 58,58.

Leányok. 100 m mell: 6. Mácsok Fruzsina (Gyulai Várfürdő) 1:12,75, 7. Bondár Lilla (Triton SE) 1: 13,59. 200 m mell: 5. Mácsok Fruzsina 2:39,17.

Serdülő országos bajnokság, Kecskemét. Leányok. 50 m pillangó: 2. Veres Laura 28,64. 100 gyors: 1. Veres Laura 57,43. 100 m pillangó: 2. Veres Laura 1:02,02. 200 m pillangó: 2. Veres Laura (Gyulai Várfürdő) 2:15,75.