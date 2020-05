Együtt marad a berényi csapat

Márciusban a koronavírus-járvány miatt a hazai szövetség döntése értelmében befejeződtek a küzdelmek az asztalitenisz-bajnokságokban.

A férfiaknál az extraligás HED-LAND Mezőberényi SE együttese tizenöt forduló után a harmadik helyen állt harmincöt ponttal, így jó esélye volt a final fourba jutásra. Jámbor Zoltántól, a berényiek szakosztályvezetőjétől megtudtuk, játékosaik eddig otthon készültek egyénileg. Arra a kérdésre, hogy mi várható a következő szezonban, így fogalmazott a sportvezető.

– Sikeresen befejeződtek a tárgyalásaink a névadó szponzorunkkal, amely a következő szezonban is biztosítja a működésünkhöz szükséges anyagiak jelentős részét, így továbbra is az Extraligában folytatjuk. Megegyeztünk a játékosokkal is, így együtt marad a csapat a 2020–21-es idényre is. Ez azt jelenti, hogy a félbeszakadt bajnokságban hatvanhat százalékos teljesítménnyel zárt Szabó Krisztián, a hatvanszázalékos produkciót elérő Vajda Viktor, az ötvenhat százalékos eredményig jutó Sebestyén Péter, valamint Kiss Dániel – aki harmincöt százalékos teljesítményt nyújtott – is aláírt hozzánk. A fiúk edzésben maradtak, és folytatják a munkát. A rutinos Szabó Krisztián már évek óta edzőként is dolgozik, a közelmúltban nevezték ki a Kecskeméti Spartacus vezetőedzőjének. A tavasszal az NB II.-ben szerepelt második csapatunkat visszaléptettük a bajnokságtól, de néhány játékosunk maradt, akik az ősztől a Békés megyei bajnokságban szerepelnek majd, és ha kivívják a jogot az NB III.-as szereplésre, akkor ennek a feltételeit biztosítani tudjuk.

A női Extraligában a szezon félbeszakításakor ötödik helyen állt a PET-BAU ASE Orosháza együttese. Bogdánffy Csaba, az orosháziak egyik edzője elmondta, az együttesből távozott Horváth Lilla és Göndör Fanni. Az új idényben a szolnoki kölcsönjátékos, Nagypál Márta, a korosztályos válogatott saját nevelésű Hudák Dorina és a Statisztikából kölcsönbe érkező, még ifjúsági korú Fejős Anna alkotja a csapatot. Keddtől az eddigi, otthoni egyéni edzések után Hudák Dorina és néhány fiatalabb társa közösen gyakorol.