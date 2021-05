Egygólos békési vereség Hatvanban

Az NB I. B-s férfi kézilabda-bajnokságban a 17. fordulóból elhalasztott hatvani mérkőzését pótolta csütörtökön este a békési csapat. A hevesieknek sikerült visszavágniuk az április végi hatgólos viharsarki vereségért, ezzel viszont Papp Bálint alakulata még nem érezheti magát teljes biztonságban a bennmaradást illetően.

Hatvani KSZSE–Optimum Solar-Békési FKC 25–24 (14–12)

NB I. B-s férfi-mérkőzés. Hatvan, 40 néző. V.: Kovács T., Mándli B. Békés: BORBÉLY – Osgyán, Haszilló 1, Varsandán Á. 3 (1), Székely 2, Szász 1, Fedor 3. Cs.: Pajkó (kapus), ÁRPÁSI 6, Gál, KECSKÉS 4, dr. Czina, Mezei 1, Csuzi 3, Kiss R., Dénes. Edző: Papp Bálint. A Hatvan legjobb dobói: Kovács P. 6 (3), Papp B. 5, Herceg 5.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/1.

A találkozó elején „beragadt” a vendégcsapat, perceken belül 4 gólos előnyre tett szert a Hatvan. Érkezett is Papp Bálint időkérése, amely hatásosnak bizonyult, mivel fokozatosan kezdte ledolgozni hátrányát a Békés, amelyet Haszilló bokasérülése is sújtott, aki véglegesen kivált a játékból. A félidő közepére így is összejött az egyenlítés, a fordítás azonban elmaradt, mert több hiba is becsúszott a vendégeknél, így a szünetre 2 gólos hazai vezetéssel mentek a csapatok. A második félidőben felváltva estek a gólok, a 35. percben ismét egyenlő volt az állás (16–16). Ekkor viszont érthetetlen rövidzárlat állt be a békésieknél: támadásban a jobbnál jobb helyzetek is kimaradtak, ennek eredményeként 6–1-es szériával magabiztos előnyre tette tett szert a Hatvan. A hajrához érve eldőlni látszott a találkozó (54. p.: 25–19), a vendégek mégis nyitottak egy utolsó hajrát. Hét mezőnyjátékossal támadva sorra eredményesek voltak, azonban ez csak a különbség minimalizálására volt elegendő, a pontszerzéshez nem maradt kellő idő.

A békésiek vasárnap Szegeden zárják az évet, a már biztosan ezüstérmes Pick U22-es gárdája vendégeként. A hozzájuk hasonlóan az osztályozó elkerüléséért küzdő, ponthátránnyal rendelkező DEAC már egy nappal korábban lejátssza a mezőkövesdi találkozóját, azon sok múlhat a végeredményt illetően.

Papp Bálint: – Duplán fáj ez a vereség, de megyünk tovább, hiszen vasárnap újabb fontos találkozó vár ránk.