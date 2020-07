Egyéni csúcsokat döntöttek a békéscsabai atléták

Nagy űrt pótolnak azok a régiós, országos atlétikai versenyek, amelyek amellett, hogy megtörik az edzések monotóniáját, képet adnak a szakembereknek arról, hogy tanítványaik hol is tartanak az őszi bajnokságokra való felkészülés során. A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club is igyekezett kihasználni az alkalmat és elindította legjobbjaikat a napokban megtartott viadalokon.

A viharsarki klub atlétái elégedetten nyugtázhatták, az erőnlétet és a formát tekintve is jól állnak. A Kopp Békéscsabai AC négy versenyt vett célba és atlétái mindegyikről éremmel tértek haza,

Tóth Sándor ügyvezető – aki a hétvégén tért haza versenyzőivel a közel egy hétig tartó mátraházi edzőtáborból – örömmel számolt be arról, hogy Nadj Levente, Erős Eszter és Bogdán Annabella is győzelemmel zárt, de Steigerwald Ernő is dobogóra állhatott.

Utóbbi Veszprémben juniorként a felnőttek között állt rajthoz 200 méteren. A 22,19 másodperces ideje egyéni csúcsot, s nem mellékesen még egy értékes bronzérmet is ért.

Debrecenben az ifjúsági korú Nadj Levente ért el kiváló eredményt, aki – szintén a felnőttek között – 200 méteren 21,98-as időt jegyzett, ami azon kívül, hogy egyéni legjobbja volt, az országos ranglista első helyére repítette. Ez is mutatja, hogy nem volt véletlen a közelmúltban Békéscsabán, 300 méteren futott országos rekordja.

Bonyhádon a rúdugrók jeleskedtek, ahol Erős Eszter az egyéni legjobbját érte el. Átvitte a 3,31 méteres magasságot, amivel az országos serdülő ranglista első helyére tornázta fel magát.

Bogdán Annabella több verseny óta is tartja a jó formáját. Ezúttal Budapesten, az Ikarus pályán versenyzett, s a válogatott gerelyhajító 53,07 méteres dobással győzött.

A békéscsabai atléták értékes eredményeihez edzőik – Adorján László, Erdős Péter, Bagi Árpád és Varga Lőrinc jó munkája is hozzájárult.

Egyéni csúcsok versenysorozata, Veszprém, 3. forduló. Felnőtt férfi. 200 m: 3. Steigerwald Ernő 22,19.

DSC-SI meghívásos versenye, Debrecen, 2. forduló. Felnőtt férfi. 200 m: 1. Nadj Levente 21,98.

AC Bonyhád rúdugró versenye, Bonyhád. Serdülő leány. Rúdugrás: 1. Erős Eszter 3,31 m.

Ikarus BSE újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt súlylökő és gerelyhajító versenye. Budapest. Felnőtt női. Gerelyhajítás: 1. Bogdán Annabella 53,07 m.