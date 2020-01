Egyelőre még nincs jelentős mozgolódás a megyei labdarúgó-csapatoknál

A korábbi piacnyitásokhoz képest, a téli átigazolási időszakban érezhetően kisebb játékosmozgás tapasztalható a megyei labdarúgó-csapatoknál. Ebben bizonyára jelentőse szerepe van annak, hogy fizetőssé vált a „szolgáltatás”, és az átadó egyesületek a honi szövetség által megadott tarifatáblázat szerint megkérhetik a vevők által kiszemelt játékosok árát. Persze így is akadnak olyan együttesek, melyhez több új labdarúgó került, de van ahol inkább az állandóságra szavaztak.

Utóbbiak közé tartozik a megyei II. osztályban érdekelt Battonya is, ahol heti 3 edzéssel készülnek a labdarúgók. A határvárosiak az őszi keretükkel szeretnének előrelépni, Balla Balázs visszaigazolásáról azonban nem mondtak le. A 32 esztendős középpályással már sikerült megállapodniuk, csupán a kiadó lőkösházi együttessel kell „megalkudniuk” a térítés összegében.

A megye északi végpontján, Bucsán Tóth Kálmán (28) visszatér, aki az elmúlt félévet Karcagon töltötte.

A határ keleti mentén két szomszédvár között zajlott le jelentősebb mértékű transzfer. Azok után, hogy a kétegyháziak U19-es edzője, Szalai Tamás vette át az eleki felnőtt csapat irányítását, több játékos számára is vonzó célpont lett a szomszédos város. Követte példáját a 25 éves középpályás, Sipos Dávid, és a 24 esztendős támadó, Kasznár Márk, akik komoly erősítést jelenthetnek a megyei III. osztályú alakulat számára. Velük tartott Nagy Árpád (19) és Simonka Rajmund Achilles (17) is, akik ifjúsági korú játékosok, de már belekóstolhattak a felnőtt fociba Kétegyházán.

Egyelőre csak távozói vannak a megyei II. osztály A-jelű csoportjában szereplő Sarkadnak. Az őszi idényt az előkelő 4. helyen záró zöld-fehérektől hazaigazol Méhkerékre a tapasztalt védő, Kozma Erik (28), akivel együtt megy a saját nevelésű fiatal támadó, Rácz Zsolt (22) is. Az univerzális Repa Mihályt (33) a megnövekedett munkahelyi elfoglaltsága szólítja el a csapattól, Képíró Richárd Károly (22) Szabadkígyósra költözik, emiatt ott is fog játszani, míg az idény közben leálló Rajki-Tóth Zalán (22) szándékait nem ismerik a klubnál. Az öt játékos távozása érzékeny veszteség, a Kinizsi vezetése ezért is fordít jelentős energiát a pótlásukra, ami télvíz idején komoly kihívás.