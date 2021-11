Egy majdnem tökéletes hétvégét zártak a Békés megyei kézilabdások

Cikkünkben a Békés megyei NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzések eredményeit olvashatják.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely a buszsávban rövidíti a menetidőt (videó)

Kondorosi KK–Kiskunmajsa KC 32–28 (14–11)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 30 néző. Vezette: Babidorics, Reszegi.

Kondoros: Sztancsik – ISTENES L. 6, Ambrus 4, KOVÁCS A. 6, BÓDAI 6, Tóth G., KOHLRUSZ 9 (2). Csere: Gyurcsán (kapus), Raffai, Kasnyik T., Istenes I, Kasnyik V., Horcsák. Edző: Kósa Balázs. A Kiskunmajsa legjobb góldobói: Vadkerti-Tóth 6, Benkő 5 (4), Gyárfás 4.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/5.

A Kondoros első támadásai sorra elakadtak a kapusban, de a majsaiak sem tudtak meglépni. A feljavuló hazaiak először a 11. percben vették át a vezetést (4–3), és hamar háromgólosra duzzasztották a különbséget. A látogatók Vadkert Tóth vezérletével egyszer visszakapaszkodtak döntetlenre (22. p.: 7–7), de a játékrész végére újra megnyugtató lett a KKK előnye. A második félidőben jó védekezésének és magas szintű kapusteljesítményének köszönhetően többször is növelni tudta előnyét a Kondoros (40. p.: 20–15). Elkényelmesedni azonban nem volt lehetőség, mert a látogatóknak is voltak jó periódusaik (46. p.: 23–21). A félidő derekától Kovács Attila eredményességével hat góllal elhúzott a hazai gárda (52. p.: 28–22), ezzel be is biztosította a megérdemelt sikerét.

Köröstarcsai KSK–Makói KC 36–27 (14–14)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Mezőberény, 50 néző. Vezette: Győr, Hadas.

Köröstarcsa: PANKOTAI – KECSKÉS 4, CSIGE 8, Polgár T. 1, NOVÁK 7, Molnár K. 2, KOVÁCS I. 10. Csere: Domokos (kapus), OLÁH 4, Ásós, Bögre, Répási, Galamb, Lukács, Pap. Edző: Molnár Zoltán. A Makó legjobb góldobói: Gazsó 8, Maróti 6, Csányi 5.

Kiállítások: 8 perc + Polgár T. és Novák kizárva, ill. 6 perc. Kék lap: Polgár T. a 17. percben. Hétméteresek: 0, ill. 0.

Az utóbbi hetekre remekül összekovácsolódott tarcsaiak dobogós reményeit csak a két pont megszerzése éltethette. Feszült légkörben 4–4-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ekkor két emberelőnyt kihasználva négy találattal meglépett a Makó (15. p.: 4–8).

Nem javította a hazaiak kilátásait, hogy Polgár Tibor szöveg miatt már a 17. percben piros lapot kapott, majd miután ezt is véleményezte a kék is előkerült a játékvezetők zsebéből, ami minimum két mérkőzést kihagyását jelenti számára! Molnár Zoltán gyors időkéréssel igyekezett az új helyzetre összerázni csapatát, ami olyan jól sikerült, hogy a házigazdák Kovács István vezérletével a 24. percre ledolgozták az 5 gólos mínuszt (12–12) és a szünetre is egállal térhettek a felek. A térfélcserét követően is ő volt a főszereplő.

Találataival először vezettek hárommal a tarcsaiak (33. p.: 17–14). A beálló a folytatásban is tarthatatlannak bizonyult a makóiak számára, mellé pedig Csige és Novák is felnőtt gólerőben. Ennek, illetve a stabil védekezésnek köszönhetően a félidő derekára 20–15-re módosult az eredmény. A meccs utolsó negyedében már a támadásokra helyezték a hangsúlyt a csapatok, de a nagy adok-kapok közben a különbség csak nőtt a hazaiak javára, akik végül nem várt kiütéses győzelmet arattak.

FKSE-Algyő–Újkígyós FISE 30–29 (16–14)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Algyő, 15 néző. Vezette: Major G., Szuromi.

Újkígyós: KISS N. – Csatlós, Fekete L. 4, Balázs O. 2, Ivanics 4, MURÁNYI 9, Farkas 1. Csere: Rákóczi (kapus), Endrei 3, Fekete G. 1, Masa 3, Tóth A., Lipták, Balogh L. 2, Balázs Á. Edző: Szabó Zsolt. Az Algyő legjobb góldobói: Vass 8 (5), Magyar 7.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/2.

Kiegyenlített küzdelmet hozott a mérkőzés. A 9. percben először vezettek két találattal a kígyósiak (3–5), erre azonban zsinórban néggyel válaszolt az Algyő (16. p.: 7–5). A vendégeket Murányi Bálint góljai éltették, 9–9-től ismét fej-fej mellett haladtak a csapatok.

A félidő finisét a házgazdák „kapták el” jobban, így ők fordulhattak némi előnnyel. A második játékrész elején azonban gyorsan egalizált a Kígyós, majd tovább folytatódott az „állóháború”. Az Algyő a félidő derekán három góllal ellépett, amit Masa eredményességével hamarjában sikerült ledolgozni (48. p.: 23–23), de azután ismét visszaállt ez a különbség.

A vendégek fegyelmezetten küzdöttek a pontszerzésért, de két gólnál jobban már csak legvégén tudták megközelíteni a csongrádiakat.