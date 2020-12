Egy hónapon belül harmadszor találkozik a BRSE a DVTK-val

Az Extraliga mérkőzések után a Magyar Kupában kapnak meccsterhelést a Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabdázói. A kék-fehérek elsőként kezdik meg negyeddöntőbeli küzdelmeket, a szerdai ellenfél a Diósgyőri VTK együttese lesz.

Mivel még több nyolcaddöntős mérkőzés is lejátszásra vár, ezért még messze nem alakult ki a Magyar Kupa negyeddöntőinek párosítása. A Budaörs–Szent Benedek RA és a TFSE–UTE mérkőzések pontos időpontja még nem is ismert. A Békéscsaba és a Diósgyőr mellett a legjobb nyolcba jutott a Fatum-Nyíregyháza és az MTK, valamint a 1. MCM Diamant-Kaposvár és a Vasas Óbuda is. Továbbjutása esetén a Békéscsaba utóbbi párosításból kapja majd az ellenfelet az elődöntőben. S ha már a további programnál tartunk, a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége éppen a minap határozott arról, hogy a női Magyar Kupa döntőre 2021. március 12. és 14. között kerül sor.

Annyira azért ne szaladjunk előre, hiszen addig még két ellenfélen kellene keresztül verekednie magát a Békéscsabának.

A Magyar Kupa kétszeres győztese a Gödöllő kétszeri 3:0-s legyőzésével jutott be a legjobb nyolc közé. A miskolciaknak már a selejtezőben is pályára kellett lépniük, a Delta Röplabda SE legyőzése nem okozott gondot. A 16 között – mindkét találkozót 3:0-ra behúzva – simán jutottak túl a Jászberényen is.

Az Extraligában újonc Diósgyőrt jól ismerik a békéscsabaiak, hiszen novemberben kétszer is találkoztak Miskolcon Szajkó Tímeáékkal és mindkétszer 3:0-ra győztek. A második találkozón volt nehezebb feladata Pekárik Eszteréknek, a második (20 diósgyőri pont), de különösen a harmadik szettben (26) nagy ellenállás tanúsítottak a piros-fehérek.

Ahogy egyre másra játssza a mérkőzéseit a DVTK, fiatal játékosai úgy szereznek rutint, és a két amerikaival Carly Ann Beddingfield-el és Jeane May Hortonnal kiegészülve egyre nehezebb feladat elé állítják ellenfeleiket.

Az esélyek persze a Békéscsaba mellett szólnak, a szezon eddigi eredményei (11 lejátszott tétmérkőzés, 11 győzelem) tiszteletet parancsolnak.

A 19 órakor kezdődő zárt kapus mérkőzésen Halász Enikő és Horváth Miklós fújja majd a sípot.

A visszavágót december 16-án rendezik Miskolcon.