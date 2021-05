Egy góllal nyert a Gyarmat

A Füzesgyarmati SK otthonába látogatott vasárnap a FC Tiszaújváros.

Füzesgyarmati SK–FC Tiszaújváros 1–0 (0–0)

Labdarúgás NB III.-as-mérkőzés. Keleti csoport. Füzesgyarmat, 100 néző. V.: Takács Á. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Lippai, Tóth O. (Raducu, 46.), Pataki – Achim Á., Shadi, Kis Sz. – Csörgő (Ramos, 46.), Popescu, Cigan. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, edző: Csillag László. Tiszaújváros: Tóth Cs. – Vincze, Vámos, Lőrincz, Tóth Á. (Pap Zs., 64.) – Tóth M., Csernák, Vitelki, Márton – Benke, Lakatos. Edző: Gerliczki Máté.

A kezdés előtt félórával jeget is hozó felhőszakadás zúdult a gyarmati pályára, amely alaposan feláztatta a játékteret. Ennek hozománya lett egy rossz becsúszás következtében a vendégek büntetője is, amelyet a 9. percben kaptak. Lakatos állt a labda mögé, de Fildan egy nagy vetődéssel kitolta a jól helyezett labdát. A folytatásban sem állt össze a hazaiak játéka, a látogatók főként a középpályán nőttek föléjük, de a kapu előtt is határozottabbak voltak.

A félidőt helyzet nélkül lehozó gyarmatiak csak kapitányuknak, Fildannak köszönhetik, hogy megúszták kapott gól nélkül, aki többször is nagy bravúrral hárított. A szünetben kettőt cserélő házigazdák más szellemben kezdtek, és az első lehetőségüket nyomban gólra is váltották. Az 51. percben Achim S. szöktette Cigant a jobb szélen, utóbbi pontosan tette középre a labdát, ahol Popescu érkezett, aki 8 méterről csukafejessel vette be Tóth Cs. kapuját, 1–0. A gól után egy idei mezőnyjátékkal telt a nem túl magas színvonalú mérkőzés. A félidő második felére visszaálltak saját térfelükre a házigazdák és kontrákkal próbáltak veszélyeztetni, helyzet mindkét oldalon akadt, de bravúrt csak a vendégek hálóőrének kellett bemutatnia.

Győzelmével az FSK előtt a dobogóra vezető út is megnyílt a Jászberény újabb botlásának köszönhetően. G.: Popescu, az 51. percben. Jó: Fildan (a mezőny legjobbja), Kis Sz., Cigan, Popescu, Raducu, Shadi, Achim S., ill. az egész vendégcsapat.

Boros Tibor: – Egyetlen csapat sem futballozott le bennünket úgy, mint a Tiszaújváros az első félidőben, de a csapatkapitányom a legjobb gyarmati teljesítményét nyújtva demoralizálta a vendégeket. A második félidőben már értékelhető produkciót nyújtottunk, és miután ilyen összkép alapján is győzni tudtunk, ez is erőt adhat a következő szezonra, hogy nagyobb célokért tudjunk küzdeni. Ezúton is szeretném megköszönni játékosaim és minden stábtagom éves munkáját.

Gerliczki Máté: – A mai futballban fantasztikus dolog, ha öt éven keresztül közös az útja egy klubnak és egy edzőnek. Ez az út viszont nyártól szétválik, mivel mindkét félnek megújulásra van szüksége. A meccsről annyit, hogy a szezon legjobb játékával sem tudtunk pontot szerezni, ezért nagyon sajnálom a fiúkat.