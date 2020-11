Egy év után újra versenyben a csabai tornásznő

Emlékezetes versenyt hagyott maga mögött Szujó Hanna az október végi felnőtt országos bajnoksággal, ahol összesen három éremmel – gerendán ezüsttel, összetettben és talajon egyaránt bronzzal – gazdagodott. A csabai tornásznő immáron a pénteken Győrött kezdődő Mesterfokú bajnokságra koncentrál.

Az országos bajnokság amiatt is jelentős esemény volt Szujó Hanna életében, mert a járványhelyzet miatt egy évet kellett arra várnia, hogy újra pontozók előtt szerepeljen.

– Volt is bennem némi izgalom, hiszen már szinte el is felejtettem, hogy milyen érzés versenyezni – jegyezte meg Hanna, akit a szerda délutáni budapesti edzés előtt értünk utol. – Amikor márciusban beütött a járvány, két hónapot kihagytam, és csak nyártól kezdtem el ismét teljes erőbedobással edzeni. Nehéz volt ez az időszak, amit tetézett az is, hogy október végéig egyáltalán nem volt versenyünk.

Hannának év közben ráadásul hozni kellett egy kompromisszumos döntést is:

– Június óta Békéscsaba és Budapest között ingázom. A sulikezdéssel volt némi gond, mivel nem akartam feladni a békéscsabai iskolámat. Az Evangélikus gimnázium tizenegyedikes tanulója vagyok, jól is érzem magam az iskolában, ahol sok segítséget kaptam ahhoz, hogy a tornát is megfelelő színvonalon folytathassam. Hétfőn és pénteken vagyok az iskolában – miközben lejárok a csabai tornaterembe is, ott bekapcsolódok a Vastag Levente és Mitykó Bianka Szabina vezetésével zajló edzésekbe –, ahol igyekszem minél több dolgozatot megírni, hogy ne kelljen vizsgázni. Keddtől csütörtökig Budapesten edzem Kelemen Márta és Pózna Előd felügyelete alatt. Fontos, hogy a fővárosban a válogatottal edzek, ami külön motivál. Külön edzünk a fiúktól, ők délelőtt, mi délután. Külön jó, hogy a tornaterem mellett van egy kis lakás, ahol csabai klubtársammal, Makra Noémivel lakom. Nem kell az edzésre utazni, így a járvány miatt nincs akkora kockázat.

A válogatott a december 17. és 20. között a törökországi Mersinben sorra kerülő Európa-bajnokságra készül, ahová Hanna is szeretne eljutni.

– Sok ország szövetsége visszamondta már a részvételt, mi azonban tudomásom szerint utazunk. A Mesterfokú bajnokság lesz majd a válogató, ott dől el, hogy kik lehetnek a magyar csapat tagjai – mondta Hanna.

Az országos bajnokságon még nem válogattak, de Szujó Hanna így is nagy lelkesedéssel versenyzett.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól sikerül az országos bajnokság, nagyon örülök, hogy összetettben és két szeren is érmes tudtam lenni. Az volt a célom, hogy minden szeren hiba nélkül mutassam be a gyakorlatot – tekintett vissza a két héttel ezelőtti bajnokságra.

A Mesterfokú bajnokságon is hasonlóak az elvárásai.

– Ugyanazokkal a gyakorlatokkal készülök, mint amiket az ob-n bemutattam. Szeretném azokat ismét pontosan, de még ha lehet, szebb kivitelben bemutatni. Különösen fontos számomra a gerenda és a talaj. Utóbbin elég értékes az első sorom, nagyon nem szeretnék rontani, kicsit izgulok is. Felemás korláton és ugrásban tényleg a régi gyakorlatokkal készülök, ahol kevesebb a rontási lehetőség.

A kormányintézkedéseknek megfelelően a tornászok számára a győri Olimpiai Sportparkban november 13-15. között megrendezésre kerülő Mesterfokú Bajnokság zárt kapuk mögött zajlik. Ez azt jelenti, hogy se a nézők, se a média munkatársai számára nem engedélyezett a belépés.