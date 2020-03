Edzősködni is szeret a többszörös világbajnok, Szabó Ágnes

A békéscsabai Szabó Ágnes, az Orosházi Toldi SE erőemelője, és fekvenyomója több mint egy évtizede tartozik a világ élvonalába. A sportolás mellett az edzősködésbe is bekapcsolódott, és tanítványai egyre jobb eredményeket érnek el. A kiváló sportemberrel beszélgettünk pályafutásáról, terveiről.

– Hányszor nyert világ–, és Európa-bajnoki címet az elmúlt években? – Hányszor lett az Év erőemelője, és fekvenyomója?

– Junior korosztályban fekvenyomás fogásnemben ötször sikerült a világbajnoki dobogó tetejére állnom. Felnőtt kategóriában négyszer. Európa-bajnokságon felnőtt korosztályban háromszor lettem aranyérmes. Junior erőemelésben egyszeres Európa-bajnok, felnőtt kategóriában háromszoros. Emlékeim szerint, gyorsan összeszámolva világbajnokságot kilencszer, Európa-bajnokságot hétszer nyertem. Emellett fekvenyomásban két nemzetközi verseny kivételével mindig sikerült dobogós helyet elérnem. Továbbá fogásnemenkénti értékelésnél (guggolás, felhúzás) is többször álltam az első helyen. A hazai szövetség az év fekvenyomójának hétszer, az év erőemelőjének nyolcszor választott meg.

– Meddig szeretne még aktívan sportolni? Jelenleg tudnak edzeni, vagy csak otthon? Mi lesz az idei világversenyekkel a járvány miatt?

– A meddig szeretném csinálni kérdésre a válasz, hogy pontosan nem tudom, ameddig örömmel tölt el, és van rá lehetőségem. Szeretek versenyezni, a verseny számomra az, ahol a sok edzés végére pontot tehetek. Ha jó eredménnyel zárok, akkor az még egy plusz motivációt jelent, hogy legközelebb még jobb legyek, és a határaimat feszegessem. Ha nem érem el a kívánt eredményt, akkor rá kell jönni, hogy hol hibáztam, kijavítani a hibákat, és mehetnek újra az edzések a sikerért. Jelenleg korlátozva van az edzési lehetőség, egyelőre még különböző szabályozások mellett el tudtam menni az edzőterembe, de a jövőbeli intézkedések miatt, lehet, hogy ez változik majd, és otthoni edzés lesz belőle, noha ezt a sportot nem igazán lehet otthon végezni, csak minimális szinten. A májusi Pilzenben megrendezésre kerülő fekvenyomó világbajnokságot eddigi hírek szerint augusztusra halasztják, bár még az se biztos. A bizonytalanság miatt, mivel nem tudom, hogy milyen versenyre készüljek, csak szinten tartó edzéseket végzek, ameddig tudom.

– Mióta foglalkozik edzősködéssel, érdekli ez a téma, lehet, hogy ez lesz a főállása majd a jövőben? Kik a tanítványai?

– Tulajdonképpen olyan tiz-tizenkét éve edzősködök. A kezdetek óta érdekelt az edzéstervezés, edzéselmélet, és mindig alázattal voltam a sport iránt. Mindig kérdeztem Musztafa Imrétől az edzések során, hogy mit miért teszünk. Ezentúl sok cikket, pár könyvet elolvastam ebben a témában, hogy bővítsem az elméleti tudásomat. Próbáltam „elemezni” a nemzetközi verseny videókat, hogy vajon hogy csinálhatják a „nagyok”. Aztán lassacskán rájöttem saját tapasztalatból, mit és hogyan, szóval egyre gyakorlatiasabb lettem. Az évek során mindig jó csapata volt az egyesületnek, nem csak eredményesek voltunk, de nagy volt az összetartás, segítettük, támogattuk egymást. Már junior koromban Imre bácsi mellett „edzősködhettem”, eleinte csak versenyen segítettem be neki (bandázsolás, ruha feladás stb), aztán közösen tartottuk az edzéseket, és kikérte a véleményemet is. Ezen felbuzdulva mondta nekem, hogy végezzem el az edzői tanfolyamot, így is lett. Örültem és örülök a mai napig is, hogy hozzájárulhatok a versenyző sikeréhez, és szeretek segíteni másoknak. Megtisztelő, hogy a tanácsomat kérik. Az-az érzés, amikor egy jó gyakorlat után a versenyző a nyakamba ugrik, felbecsülhetetlen. Sokszor idegesebb vagyok egy versenyen, mint a sportoló, de gondolom, hogy ilyen az edzői sors. Régebben kacérkodtam a gondolattal, hogy főállásban végezném az edzői tevékenységet, de speciálisan erőemelő edzőt nem igazán keresnek, így megmaradt szimplán sport iránti szeretetből az edzői munka.

– Ami a tanítványokat illeti, voltak páran, akik az évek során jöttek, mentek, de a legrégebbi és legsikeresebb versenyzőm Lovas Mónika. Besegítettem Véró Alex edzéseibe is. Mindketten eljutottak a korosztályos Európa-és világbajnoki címig. De mindig feltűnik egy-két elszánt fiatal, akiben látok fantáziát, azokkal megéri foglalkozni. Itt van például Rajos Roland, ő is többször volt országos bajnok. Az edzéseken jó a hangulat, gondolok itt arra, hogy bármit meg lehet beszélni, pozitív a légkör, viszont keményen kell dolgozni. Mivel az edző nevel is, így bármikor hozzám fordulhatnak a tanítványok ha problémájuk van, maximálisan megbízok bennük és ők is bizalmat adnak irányomban, hogy alázattal és szorgalommal teljesítik az edzéseket. Ezekért a pillanatokért érdemes edzőnek lenni.