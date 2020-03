E-sport: online megoldjuk

Egyre többen játszanak e-sport játékokkal online, de újabban közösségi terek is kezdenek kialakulni a gamereknek. Békés megyében már egy ideje bontogatják szárnyaikat azok a szórakozóhelyek és események, ahol személyesen találkozhatnak egymással a játékosok – úgymond „offline” ismerkednek és töltenek együtt időt kedvenc hobbijuknak élve –, ehhez sokat hozzátesz a GamePub e-sport bár és a Békéscsabai E-sport Egyesület is.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Egyeseknél felmerülhet a kérdés: Mi az az E-sport? A kifejezés leegyszerűsítve azoknak a videójátékoknak a gyűjtőfogalma, amik akkora népszerűségnek örvendenek, hogy a játékosai időről időre megmérkőznek egymással akár egyéniben, akár csapatban. Ez attól függ, hogy melyik játékot játsszák. Ha például a Counter Strike-ot nézzük, ott egy 5 fős terrorista-csapat egy másik 5 fős terrorelhárító-osztaggal küzd meg egymással, ha például a Hearthstone online kártyajátékra vetünk egy pillantást, láthatjuk, hogy két ember egymás ellen csap össze, de a legújabb sikerjátékokban 100 résztvevő küzd meg egymás ellen egy szigeten, aminek csupán egyetlen túlélője maradhat.

Nyitóceremónia a 2017-es League Of Legends világbajnokságon, Kínában.

A versenyeket a játékosok többnyire interneten keresztül tudják lebonyolítani, a nagyobb összecsapásokat viszont az „offline térben” szokták megszervezni, ilyenkor a kisebb versenyeket e-sport bárokban, a nagyobbakat csarnokokban, a legnagyobbakat pedig arénákban tartják meg.

Bár a járvány érinti az e-sportolókat és a versenyeket is, de sokkal kevésbé, mint más sportágakat.

De mi a helyzet, ha lokális szinten?

A versenyek szempontjából megállja a helyét kisebb közösségekben is az állítás: online minden megoldható. Ha viszont szabadidősportként nézzük, vajon nem okoz-e problémát, ha hosszabb ideig szünetelnek az offline események?

A sportnak az egyik legfontosabb tulajdonsága a közösségformáló ereje. Külföldi példákra építve Magyarországon is számos egyesület alakult, hogy összefogja a játékosokat és több olyan szórakozóhely is nyílt a közelmúltban, ahol találkozhatnak egymással az e-sport kedvelői. Ebbe beletartozik Békés megye is, pontosabban Békéscsaba.

A Békéscsabai E-sport Egyesület néhány éve kezdte meg tevékenységét, először a Jaminai Közösségi Házzal karöltve, majd a GamePub szórakozóhellyel kezdtek közös munkába. Koszecz Atilla, az egyesület egyik alapítója elmondta, hogy az évek folyamán nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítaniuk a helyi gamer (játékos) közösséggel, mára több százan kíváncsiak rendezvényeikre, nem mellesleg pedig számtalan barátság alakult ki a közös játék alatt.

Az egyesület több versenyt is szervez a GamePub-ban, illetve tavaly a Csabai Kolbászfesztiválon félmillió forintos összdíjazású versenyt tartottak, előtte néhány hónappal pedig a Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont a versenyzőiknek (az eseményről készült galériát IDE KATTINTVA tekintheti meg).

A szervezőcsapat természetesen a tavaszi időszakra is készült rendezvénnyel, ami a kialakult helyzet miatt meghiúsulni látszik. Az egyetlen megoldást csupán azt jelentheti, ha teljes egészében online fog lezajlani a verseny.

Koszecz Atilla is úgy gondolja, hogy ez nem fogja tönkretenni az eddig felépített munkájukat:

– Azt gondolom, hogyha online versenyt szervezünk, akkor azok, akik eddig eljöttek a versenyeinkre, online is részt fognak venni rajta, de még számítanék több, az ország más pontjáról is nevező csapatokra is, akiknek eddig nehézséget jelenthetett az, hogy megyénkbe utazzanak – osztotta meg gondolatait hírportálunkkal az alapító. – Emellett a közösség sem fog széthullani. A kapcsolattartást könnyen meg lehet oldani, a játékosok továbbra is közösen űzik hobbijukat és ha véget ér ez az időszak ugyanott folytathatjuk mi is, ahol abbahagytuk a munkát.

A gamerek nem a legnagyobb vesztesei a járványhelyzetnek. A közösség egykoron az interneten szerveződött, majd azt kinőve alakították ki maguknak közösségi tereiket. Most csak visszacsöppentek abba az időszakba, ahonnan közel két évtizeddel ezelőtt elindultak: otthonról, a gép elől.