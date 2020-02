Dr. Füzesséry Zoltán volt az MLSZ egyik megalapítója

Ha megkérdeznének Békésben valakit, aki jártas a futballban, hogy szerinte hány Békés megyei kötődésű elnöke volt a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, vélhetően rávágná: kettő. S mondaná is dr. Terpitkó András és dr. Laczkó Mihály nevét. Ám a kutatások szerint két további sportvezető is e körbe tartozik. Bár nem a Viharsarokban születtek, de életük egy szakaszában fontos pozíciót töltöttek be megyénkben. Dr. Füzesséry Zoltánt az MLSZ egyik megalapítójaként tartjuk számon.

Tövisi és füzeséri dr. Füzesséry Zoltán 1862. május 31-én született a fővárosban, római katolikus nemesi családba. Édesapja ’48-as honvéd főhadnagy, országgyűlési képviselő volt. Füzesséry Zoltán a kor (hazafias) szellemének megfelelően vívást és lovaglást tanult, de versenyszerűen sohasem sportolt. Ehhez képest a magyar sportélet egyik meghatározó személyiségévé vált. Édesapját követve a jogi pályát választotta, az egyetemet Budapesten végezte el. Sátoraljaújhelyre helyezték aljegyzőnek, majd Szegeden albíró, később tanácsjegyző lett. 1898 novemberében – saját kérésére, s uralkodó kegy folytán – visszakerült a fővárosba. A bírói ranglétrán szépen lépkedett felfelé, mind magasabb és magasabb beosztásba helyezték.

Az első világháború kitörésekor, 1914 őszén huszár századosként hadba vonult, leszerelését követően folytatta bírói munkáját. 1917 februárjában a budapesti királyi ítélőtábla bírójává nevezték ki. Az indoklás szerint mindig kitűnt kortársai közül kiváló tudásával, szorgalmával. Érdekelte a közigazgatás is. Nem is volt váratlan, hogy politikai megbízhatóságát, társadalmi helyzetét és családi hátterét figyelembe véve a minisztertanács 1917. július 18-ai határozatában – az uralkodó jóváhagyása mellett – Füzesséry Zoltánt Békés vármegye főispánjává nevezte ki. Beiktatására augusztus 14-én került sor.

Új beosztásában nem volt könnyű dolga, hiszen egyrészt az első világháború időszakában járunk, másrészt Füzesséryt egy számára teljesen ismeretlen vármegye élére állították. Feladatát közmegelégedésre látta el. Nevéhez fűződik – többek között – Békéscsaba várossá válásának kijárása: éveken át hevert az illetékesek asztalán a csabaiak kérelme, melyet azután Füzesséry hatékony közbenjárásának köszönhetően poroltak le. Békéscsaba 1918. november 23-án nyerte el rendezett tanácsú város jogállását, s választotta meg első polgármesterét.

Füzesséryt az őszirózsás forradalom után a vármegye kormánybiztosává is kinevezték, a főispáni-kormánybiztosi megbízatása alól (saját kérésére) 1919 márciusában mentették fel, nyugállományba helyezték. A Békés című lap imígyen fogalmazott: „…azt állapítjuk meg az igazsághoz híven, hogy dr. Füzesséry Zoltán határozott jellemű, nagy munkabírású, kiforrott demokratikus érzésű megyefőnök volt, telve Békés megye minden rendű lakosai, különösen a föld népe iránti meleg rokonérzéssel, amit megállapítunk mindannak dacára, hogy a gyulai szempontból nézve inkább favorizálni látszott Békéscsabát, mint a vármegye székhelyét.”

Hiába a szép szavak, a Budapestre tartó Füzesséryt a proletárok Szarvason egy rövid időre letartóztatták. A fővárosba visszatérve sem volt szerencséje, egyike lett annak a 169 személynek (földbirtokosok, politikusok, bankigazgatók, papok, katonatisztek), akiket a Lenin-fiúk túszul ejtettek. A tanácsköztársaság leverése után Füzesséry ügyvédi irodát nyitott, majd Budapest székesfőváros közgyűlésének tagja lett. Különös odafigyeléssel segítette a hadirokkantakat, -özvegyeket, -árvákat.

Közéleti pályafutása mellett fontos a magyar sportéletben betöltött szerepe. Felsorolni sem egyszerű, mikor mely sportág meghonosításában, szövetségének megalakításában, működtetésében vett részt.

Azért próbáljuk meg: a Magyar Úszó Egyesület alapítója, 1901-től 32 éven át elnöke volt. (Ne feledjük, ebben a klubban kezdte pályafutását – többek között – Hajós Alfréd, Halmay Zoltán, Gillemot Ferenc, ennek az egyesületnek a sportolói játszottak hazánkban először vízilabda-mérkőzést, s az „ősidőkben” több válogatottat adott a magyar labdarúgócsapatnak is).

Füzesséry jelen volt a Magyar Atlétikai Szövetség és a később abból kiváló Magyar Úszó Szövetség megalakulásánál, sőt mindkét szervezetnél hosszú éveken át alelnöki pozíciót is betöltött. De ott volt a Magyar Országos Véderő Egylet alapításánál is, emellett több katonai sportszervezet létrehozatalánál bábáskodott, illetve a katonai lovas sportszövetség egyik létrehozója, hosszú ideig vezetője is volt.

A MUE elnökeként a Magyar Labdarúgó-szövetség 1901-es megalakulásánál is jelen volt, s az első bírói bizottság elnökévé választották. A labdarúgó-szövetségnél az évek során különböző titulusokat töltött be. 1907-től alelnök volt, 1909-ben társelnöknek szavazták meg. Rövid időre kikerült a futball vezetéséből, de 1917-ben ismételten felkérték társelnöknek. Nem sokkal később pedig a magyar foci első számú vezetőjévé választották. Pedig főispánná történt kinevezése során felmerült, hogy lemond az MLSZ-ben betöltött pozíciójáról. Ám ez nem történt meg, s valójában Békés vármegyei időszakában vált az MLSZ elnökévé. (A focit Békésben is támogatta, 1917 októberében például kezdeményezte a Budapest-válogatott–Délvidék-válogatott jótékonysági mérkőzést Békéscsabán, amelyen a kezdőrúgást is ő végezte el.) MLSZ-elnöki pozíciójáról – nagy elfoglaltságára hivatkozva – 1920 februárjában mondott le.

A labdarúgó-szövetség elnökeként a legemlékezetesebb cselekedete az volt, hogy a Schlosser Imre Fradiből az MTK-ba történt átigazolása miatt kitört hatalmas botrányt – amelybe elődje bele is bukott – elsimította. Mint emlékezetes: a két csapat nem volt hajlandó kiállni egymás ellen, az FTC-t még a bajnokságból is ki akarták zárni. Füzesséry azonban végtelen türelmével, kiváló diplomáciai érzékével megoldotta a már hosszú ideje húzódó problémát. A Sporthírlap nem fukarkodott a dicsérettel: „dr. Füzesséry Zoltán személyes közbenjárásának köszönhetően 1918. április 4-e nevezetes dátuma a magyar sportnak. Ezen a napon ért véget az a sorvasztó háborúskodás, amely esztendők óta emésztette futballsorsunk izmos testét!” Egy évtizedekkel későbbi kommentár annyit tett hozzá: ehhez mérhető sportdiplomáciai bravúr csak az 1909-es FIFA-kongresszus budapesti rendezése volt.

Füzesséry Zoltán 1933. no­vember 4-én, 71 éves korában hunyt el. A lapok érdemeit hosszan méltatva búcsúztatták „a melegszívű, előkelő gondolkozású, jó indulatú vezérférfiút, akinek bírói hivatása mellett volt bátorsága sportügyekkel foglalkozni, a sportba a bírói hivatás fennköltségét bevinni”.