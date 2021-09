Döntetlenre mentették a mérkőzést az orosháziak

Debreceni EAC–Orosházi FKSE-Tokai 24–24 (13–10)

NB I B-s férfi mérkőzés. Debrecen, 110 néző. V.: Asztalos, Szalay. Orosháza: Majdán – Pásztor M. 6 (1), Tóth K. 3, Antal 1, Mihály, Kovács B. 5, Lászlai 1. Cs.: Pajkó (kapus), Molnár S., Kiss R. 3, Takó 3 (1), Bella 1, Molnár G. 1. A DEAC legjobb dobói: Illés, Pethő 4-4.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2.

Majdán védéseivel és Kovács Bence góljával kezdődött a találkozó, de a DEAC perceken belül megfordította az eredményt (4. p.: 2–1). Pásztor duplájával visszavette az előnyt az OFKSE (11. p.: 4–6). A hajdúsági csapat harcosan játszott és a 19. percben egyenlített (8–8), Kovács Attila időt is kért, de ez nem hozta meg a kellő eredményt, mivel 6 perccel később már néggyel vezetett a hazai gárda (25. p.: 12–8). Kilenc perces orosházi gólszünet után Antal Szabolcs talált a hálóba, de a különbségen a szünetig már nem tudtak változtatni a vendégek.

A második félidő első percei is nagy csatát hoztak, a 37. percben Kiss Roland révén mínusz egyre zárkózott az Orosháza (15–14), azonban hiába mutatott be Pajkó bravúrokat az orosházi kapuban, a támadások akadoztak és elmaradt az egyenlítés (46. p.: 20–16). A hazai kapuban Boros Tamás sorozatban hárította az orosházi támadásokat és ha be is találtak a vendégek, a hazaiaknak mindig volt válasza. A lefújás előtt Pásztor révén ismét egy gólra csökkent a hátrány, sőt Kovács Bence az 58. percben egyenlíteni tudott (23–23). Parázs végjátékban, 50 másodperccel a dudaszó előtt még a DEAC támadhatott a győzelemért, be is talált. Az OFKSE-nek már csak pillanatai voltak az egyenlítésre, de Pásztor az utolsó másodpercben nem hibázott a szélről, így csapata ponttal térhetett haza Debrecenből.

Kovács Attila: – Jó kezdés után ismét visszaesett a játékunk, rengeteg technikai hibát követtünk el és ziccerek sokaságát hagytuk ki. Többféle felállást megpróbáltunk támadásban és védekezésben is, de igazából egyik sem működött. Sajnálom, hogy nem sikerült győzni, de ez egy ilyen bajnokság, amit az is mutat, hogy három forduló után már nincs százszázalékos csapat a Keleti csoport mezőnyében.