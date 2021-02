Döntetlennel kezdte újra a bajnokságot az Orosháza

Az Orosházi FKSE-Linamar a Dabasi KC VSE csapatával játszott NB I.-es mérkőzést szombaton.

Orosházi FKSE-Linamar–Dabasi KC VSE 19–19 (9–13)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, zárt kapuk mögött. V.: Horváth P., Marton. Orosháza: ÖZMUSUL – Pásztor M. 1, Peskov 1, TÓTH K. 6, Ushal 3, Lele 3, Németh L. 2 (1). Cs.: Kancel, Döme 1, Bella 1, Lászlai, Sakic 1. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Dabas: HOLLÓ – Tóth Á. 2 (1), Fekete B. 1, Koller 3, Hajdú P. 1, Szöllősi Sz. 5, Laurinyecz 3. Cs.: Podoba (kapus), Török 1, Antal, Váczi, Kurucz 3, Garajszki. Vezetőedző: Tomori Győző. Kiállítások: 10+Kancel a 21. percben kizárva, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/1.

Az eredmény alakulása. 11. p.: 1–2. 14. p.: 3–3. 16. p.: 3–6. 23. p.: 5–9. 26. p.: 6–11. 38. p.: 10–17. 50. p.: 16–18. 56. p.: 19–18.

Egyedül Özmusul kapuson múlt, hogy a 9. percig csak két gólt kapott az Orosháza, amely képtelen volt betalálni az egyébként jól védekező dabasiak hálójába. Pedig támadásában annyira a vendégek sem remekeltek, 10 perc elteltével csupán két találatig jutottak. Djurkovics edző a fél csapatot lecserélte, A jég a 11. percben Lele Ákos vállalkozó szellemének köszönhetően tört meg, aki átlövésből vette be Holló kapuját.

A hazaiak nem egészen egy perc alatt ledolgozták kétgólos hátrányukat, de pillanatok alatt visszaállt ez a különbség, miután támadásban továbbra is felelőtlenül eldobálták, elszórták a labdákat. 6–3-as dabasi vezetésnél Ratko Djurkovics időt kért, gatyába kellett rázni a csapatot. Világosan látszott, hogy a tét inkább az orosháziakat nyomta. Jellemző, hogy egy támadáson belül Peskov kétszer is középmagasan próbálta meg bevenni a dabasi kaput, Holló persze, hogy védett.

Még az egy az egyezésekből sem az orosháziak kerültek ki győztesen, az egyik akciónál Tóth Károly is megijedt a kapustól. Az egyébként Békéscsabáról indult volt válogatott Szöllősi Szabolcs nagyon élt a pályán, úgy, és akkor fordulhatott be a védők között, ahogy akart. A 21. percben Tomori Győző kért időt. Pillanatokkal később egyik legfontosabb védekező játékosát, a könyöklő Kancel Ottót azonnali pirossal kiállította a játékvezető. A két játékos kisebb szóváltásba is keveredett egymással, végül csak Kancelt büntették.

Nagyon nem találta a mérkőzés ritmusát a zöld-sárga mezes legénység, és nem volt, aki húzza a csapatot. A játékrész hajrájában már öt is volt a különbség, és iszonyatos energiát emésztett fel, hogy akár csak egy gólt is lefaragjanak a hátrányból. A szünetre is bőven maradt a dabasi előnyből, és nagyon nehéz helyzetből kezdte a 2. félidőt az Orosháza.

Dabasi góllal kezdődött a második félidő, de most nem kellett annyit várni a válaszra, indítás után Tóth Károly szépített.

A második félidőben is korán időt kellett kérni a hazaiak edzőjének, a 35. percben történt mindez, 10–15-ös állásnál. A helyzet azonban mit sem változott, az orosházi átlövő-teljesítmény továbbra is katasztrofális volt.

A 40. percben a dabasi tréner kért időt, de Tomori Győzőnek lényegesen kevesebb közölnivalója volt, mint korábban edzőkollégájának a túloldalon.

Két gyors orosházi találat után felcsillant a remény, hogy talán mégsem lefutott a mérkőzés, gyorsított is játékán a hazai csapat, de a támadásban nem szűntek a pontatlanságok.

A vendégek hullámvölgybe kerültek, nyolc perces gólszünetüket kihasználta az OFKSE és az 51. percben már csak egy volt közte. A dabasiak még hetest is hibáztak, majd az 56. percben Tóth Károly góljaival fordított a házigazda, amely először vezetett a mérkőzés során. Izgalmasan alakult a véghajrá, nyerhettek volna a dabasiak is, de a harmadik büntetőt is kihagyták, pontosabban Özmusul remekelt ismét. Az utolsó percben a győzelemért támadhatott az Orosháza, de az idő szorításában Bella a kapusba lőtte a labdát.

A 38. percben hétgólos hátránynál még a döntetlen is elérhetetlennek tűnt, ehhez képest a győzelem is az OFKSE kezében volt.

Ratko Djurkovics: – Nehéz meccsre számítottam, de nem gondoltam, hogy támadásban ilyen rosszul kezdünk. Két pont volt a tervünk, de az egynek is nagyon örülünk.

Tomori Győző: – Az első negyven és az utolsó húsz perc között hatalmas kontraszt volt. Egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből.