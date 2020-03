Döntetlennel kezdett a Füzesgyarmat

Döntetlent játszott hazai pályán a Füzesgyarmat az Erzsébeti SMTK-val.

Füzesgyarmati SK–Erzsébeti SMTK 1–1 (0–0)



Labdarúgás NB III.-as-mérkőzés. Füzesgyarmat, 300 néző. V.: Mencsik L. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Benkő-Bíró, Raducu, Vincze, Pataki Z. (Fejes, 72.) – Székely, Achim Á., Constantinescu, Kovács D. – Cigan. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László. Erzsébeti SMTK: Menczeles – Póti, Tóbiás, Lipcsei Á., Nagy M. – Slezák, Kovács B., Despotovic (Balogh A., 64.) – Kovács D. (Reznek, 92.), Soós, Szilágyi. Edző: Turi Zoltán.

Jól előkészített pályán küzdhettek meg a csapatok, noha szombaton még sűrű tócsákban állt a víz a játéktéren. Az első félórában a hazaiak akarata érvényesült, a fővárosiak érezhetően kivárásra játszottak és igyekeztek biztonságban tudni a kapujukat. A gyarmatiak támadtak, de csak lesgólig jutottak, az utolsó negyedórára pedig felbátorodott az ellenfél és el-el jutott Fildan kapujáig. Az egyetlen lehetősége Póti nevéhez fűződött, aki egy szöget után kísérletezett, de a fejesét blokkolták a védők.

A második félidő az ESMTK számára kezdődött jobban, az 52. percben a tizenhatos jobb oldali csücskéről lőttek bődületes kapufát a fővárosiak. Öt minutával később a hazaiak pontosabbnak bizonyultak, amikor Pataki Zalán jobb oldali szögletét Raducu Sorin bólintotta 5 méterről a bal felső sarokba, 1–0. Nem tarthatott sokáig azonban a hazai nézők öröme, mert 64. percben becserélt egykori gyarmati játékos, Balogh Alex nyomban egy véleményes büntetőt harcolt ki. Az alapvonalnál tolta meg a labdát, majd ügyesen elesett, ami Mencsik játékvezetőnél tizenegyest ért, ezt pedig Slezák értékesítette, 1–1. Rövidesen ezután sérülés miatt Pataki Zalán helyett Fejes lépett pályára.

A hazaiak mindent megtettek annak érdekében, hogy otthon tartsák mindhárom pontot. Folyamatosan nyomás alá helyezték az erzsébeti kaput. A 90. percben siker is koronázhatta volna törekvéseiket, amikor Raducut Póti két kézzel lökte ki a labda alól. Ez is büntetőt ért, Constantinescu lövését azonban kiütötte a kapus. A labda éppen Raducu elé került, aki meglepetésében ballal célt tévesztett a nagy ziccerben. Ezzel még nem volt vége a hazaiak gólszerzési lehetőségeinek. A ráadásban Contstantinescu tehette volna jóvá hibáját, amikor egyedül vezette a kapusra a labdát, ezt a párharcot azonban ismét Menczeles nyerte meg, utolsó momentumként pedig még Kovács Dábid lövését is hárította a hálóőr.

Összességében a hazai együttes egy jó képességű ellenféllel találkozott, de a hajrában elkövetett pontatlanságok miatt így is csak önmagát okolhatja az elmaradt győzelemért. G.: Raducu, az 57., ill. Slezák (11-esből) a 67. percben.

Jó: Benkő-Bíró, Raducu, Kovács D., Cigan, ill. Menczeles (a mezőny legjobbja), Soós, Slezák, Tóbiás, Szilágyi.

Boros Tibor: – Mindenkinek megfelelő volt a hozzáállása a siker érdekében, de nem mindenki értette meg, hogy egy ilyen mély talajú pályán a kevesebb néha több. Azok után a végjátékban kialakított ziccerekkel nem éltünk, lehet hiányérzetünk, de csak önmagunkat okolhatjuk az elmaradt győzelem miatt.

Tuti Zoltán: – Egy küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, ahol a játékvezető nem szerette volna, hogy pontot szerezzünk. Annak ellenére is közelebb álltunk a győzelemhez, hogy a hazaiaknak a végén még volt egy büntetője is, de ellenszélben ezt nehéz kivitelezni.