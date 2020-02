Döntetlen született a negyedik tavaszi bajnoki mérkőzésen

Döntetlent játszott hazai pályán az Előre a Vác csapata ellen.

Békéscsaba 1912 Előre–Vác FC 0–0

Labdarúgás NB II.-es bajnoki mérkőzés, Békéscsaba, 635 néző. V.: Nazsa (Tőkés, Szilágyi N.). Békéscsaba: Uram – Szalai D., Farkas M., Nagy S., Babinyecz – Váradi, Király, Pantovics (Ilyés, 89.) – Kovács Á. (Gránicz, 46.), Lukács R., Oláh L. Vác: Halasi – Sárosi (Tóth D. a 46.), Dulló, Kasza B., Juhász Gy. – Bonivárt – Szűcs K., Torda (Magos, 70.), Zámbó, Géringer (Bartos, 75.) – Szalánszki. Vezetőedző: Burzi Attila.

Sárga lap: Kasza B. 3., Szalánszki a 23., Farkas M. a 38., Géringer a 45., Juhász a 75., Váradi a 89. percben.

Szögletarány: 12:5 (2:4)

3. perc: Oláh Lászlót buktatták a váci 16-oson belül, Nazsa játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott. Kovács Ádám állt a labda mögé, akinek gyengén helyezett lövését Halasi kiütötte.

Korán megszerezhette volna a vezetést a Békéscsaba, ám Kovács labdáját kifogta Halasi, a váciak hálóőre. Aktívabb volt a lila-fehér csapat – bár alkalmanként a váciak is átrándultak a csabai térfélre –, mindezt Szalai kapufája is jelezte, de a befejezésekkel akadt gondja a hazai együttesnek. Ahogy telt az idő, úgy keltek életre a váciak, tempósan játszottak és már helyzetekig is eljutottak, míg a szórványos csabai támadásokban nem volt benne a gól.

A 2. félidőben harcosabban kezdtek a csapatok, de jelentősebb helyzetet sokáig nem jegyezhettünk fel. A játékrész közepén megélénkültek a lila-fehérek, jöttek a helyzetek is, egy jobb oldali beadás után Pantovics közelről előbb a kapusba, majd a kipattanót a kapufára lőtte. A 79. percben a közönség tapssal méltatta az Előre 79. életévében közelmúltban elhunyt volt gyúróját, Baukó Andrást.

Nyomott a Csaba, de Oláh Lóránt kihagyta a kihagyhatatlant is, közelről a kapusba pofozta a labdát. Szakmányban lőhette a szögleteket az Előre, amelyből rendre veszélyt is teremtett a csapat, de a végén Pantovics, majd Lukács is kihagyta a ziccert.

Jó: Szalai D., Király, Pantovics, ill. Halasi, Juhász Gy.

Schindler Szabolcs: – A tizenegyes megzavarta a csapatot, de az első félidőben húsz percig jól játszottunk. A mérkőzés utolsó szakaszát végigtámadtuk, legalább hét százszázalékos helyzetet hagytunk ki. Ha egy ellenfél padlón van, azt ki kellene használni, sajnos mi ezt nem tettük meg. Ezzel a döntetlennel nem sokat érünk, nekünk minden mérkőzésen győzelemre kell játszani.