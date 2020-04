Dohából tért haza az orosházi világbajnok

A 2009-es szentpétervári világbajnokságon a 100 méteres uszonyos gyorsúszásban aranyérmet nyert Károlyi Csilla, az Eötvös DPSE Orosháza válogatott búvárúszója a közelmúltban hazatért Orosházára, és itthon várja a koronavírus-járvány végét. A kiváló sportoló két éve Katar fővárosában, Dohában úszóedzőként dolgozik. Kinti tapasztalatairól és jövőbeni terveiről beszélgettünk az orosházi versenyzővel.

– Mióta dolgozik úszóedzőként Katarban?

– Két évvel ezelőtt, 2018-ban kerültem Katarba mint úszóedző, ahova egy ismerősöm által kerültem ki, ugyanis női úszóedzőt kerestek egy nemzetközi úszóklubnál Dohában. A hétköznapjaim leginkább munkával teltek, egy héten hat napot dolgozunk, a feladataim pedig gyermek- és felnőtt-úszásoktatás, illetve gyerekeknek úszóedzések tartása, délutánonként estébe nyúlóan. Emellett heti három délelőtt egy nemzetközi, brit magániskolában tartottam úszásórákat. Ez nagyon jó tapasztalatként szolgált számomra, hiszen testnevelő tanári diplomám van, és ezáltal bepillantást nyerhettem az angol oktatási rendszerbe. Már itthon is oktattam korábban úszást, azonban kint kicsit másabb. A környezet teljesen multikulturális. A foglalkozásainkat az arabokon kívül más nemzetiségekből érkező gyerekek is látogatják. De ez megszokott itt Dohában, mivel itt szinte a világ minden tájáról élnek emberek. A felnőtt-úszásoktatás újdonság volt számomra, de szeretem csinálni, teljesen más hangulata van egy-egy órának, mint a gyerekekkel. Itt mindenhol vannak úgynevezett „csak nőknek” programok, akármilyen tevékenységről is beszélünk. Amikor ilyen foglalkozás van az uszodában, akkor csak nők tartózkodhatnak ott, többségük muszlim, így abaját és hijabot hord, azaz takarja az arcát is. Azonban én az uszodában úszófelszerelésben találkozok velük. Így a kezdetekben előfordult, hogy mikor az uszodán kívül összetalálkoztam egy-egy nő tanulómmal, nem mindig ismertem fel, kit is rejt éppen a fekete lepel. De ehhez is hozzá lehet szokni. A katariak és az arabok is barátságosak, és mi, akik ott dolgozunk, alkalmazkodunk a kultúrájukhoz.

– Mivel tölti a szabadidejét a közel-keleti országban?

– A szabadidőm nagy részét a kint megismert barátaimmal töltöm, mindig van valami program, péntek esti sütögetés vagy lazulás a tengerparton, sivatagi dűnézés, mozi, hajókázás. De éjszakai szórakozásra és kulturális programokra is van alkalom. Amikor van rá lehetőségem, szeretek utazni is. Katarból nagyon sok szép hely elérhető távolságban van. Voltam már kirándulni Ománban és Thaiföldön is. A munka mellett van időm és lehetőségem, hogy a saját edzéseimet is folytassam. Így úgy döntöttem, hogy megpróbálok kvalifikálni a következő világjátékokra, amit jövőre rendeztek volna az egyesült államokbeli Birminghamban. Sajnos a koronavírus közbeszólt, így egy évvel későbbre, 2022-re halasztották a rendezvényt.

– Milyen a koronavírus-helyzet Katarban? Hogyan tud készüli itthon a jövő feladataira?

– A járvány Katarban is hasonló, mint itthon. Ott sincsenek tömeges sportfoglalkozások, az emberek ott is bezárkóznak. Mivel Iránnal szomszédos ország, így ott egy picivel hamarabb felütötte a fejét a koronavírus, így én még időben haza tudtam jönni. Most a mindennapjaimat a családommal töltöm Orosházán. Az uszodai edzések jelen pillanatban nem megoldottak, így itthon szárazföldi edzésekkel próbálom szinten tartani magam. Mindennap mozgok, a futás sosem maradhat el, és emellett próbálok sportágspecifikus szárazföldi mozgásokat végezni. Az idei versenyeinket elhalasztották, így az országos bajnokságot valószínűleg leghamarabb csak ősszel tudják megrendezni. Az idén világbajnokság lett volna, ami egyben a kvalifikációs verseny a világjátékokra. Az már biztos, hogy ezt a viadalt a jövő nyárra halasztották. Összességében számomra kedvező a halasztás, hiszen így nyertem egy kis időt a felkészülésben. Most nyárig elég feszített lett volna a tempó számomra, hogy jó formába kerüljek. Most viszont van időm, hogy még egyszer utoljára kvalifikálni tudjak, és részt vehessek, immáron ötödször a nem olimpiai sportágak legnagyobb eseményén, a világjátékokon. Itthon pedig a karantén alatt igyekszem hasznosan eltölteni a szabadidőmet. A mindennapi edzés mellett olyan dolgokra próbálom fordítani az időmet, amire eddig kevésbé volt lehetőségem. Telefonos applikáción keresztül új nyelvet tanulok, olvasok vagy éppen a kutyát viszem sétálni. De olykor egy-egy társasjáték is előkerül a családdal. A sütés-főzés nem igazán az én asztalom, de most arra is van lehetőségem, hogy ezen a téren is fejlesszem magam.