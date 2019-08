Dobra Róbert sikeres edzői vizsgát tett

A közelmúltban a margitszigeti Danubius Health­ Spa Resort adott otthont a Magyar Vízilabda Szövetség FINA-szabálymódosításokkal kapcsolatos konferenciájának. Az egész napos tanácskozást megelőzően a Kásás Zoltán vezette edzőképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett hallgatóknak a Magyar Vízilabda Szövetség nevében Vári Attila elnök átadta az őket megillető okleveleket.

A szabálymódosítási konferencián a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klubból két tréner, dr. Szilágyi Kristóf vezetőedző és Csabai Zoltán edző vett részt. Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke elmondta, rendkívül fontos az azonnali reagálás a változásokra, annak érdekében, hogy a magyar vízilabda megőrizze helyét az élvonalban.

Dr. Kemény Dénes, a FINA edzőbizottságának alelnöke többek közt a bizottság javaslatairól beszélt, majd a két szövetségi kapitány, Bíró Attila és Märcz Tamás is megosztotta a júliusi világbajnokságon tapasztaltakat a résztvevőkkel.

Az ezt megelőző, másik „napirendi pontban” is érdekelt volt a békéscsabai klub, ugyanis az előkészítősökkel foglalkozó Dobra Róbert, az egyesület korábbi játékosa, testnevelő tanár átvette a szövetség által szervezett, a FINA által akkreditált, Kásás Zoltán irányította edzőképző elvégzéséről szóló oklevelet Vári Attilától a hazai szövetség elnökétől.

A fiatal békéscsabai szakember az edzőképzés körülményeiről, hasznosságáról beszélt a klub honlapján.

– Ez volt a harmadik edzőképzés 2013 óta. Milyen hosszú volt és mennyi elfoglaltságot jelentett ez az „iskola”?

– Négy féléven át tartott, kéthetente egy egész napon át találkoztam a csoporttársakkal és tanárainkkal a Margitszigeten, a Hajós Alfréd Sportuszoda tanácstermében. Minden szemeszter vége vizsgákkal zárult. A második év végén pedig a tanfolyamvezető Kásás Zoltán előtt tettünk záróvizsgát mintegy harmincan.

– Kik tartották az előadásokat a tanfolyamon?

— Ezt nehéz lenne felsorolni, de a teljesség igénye nélkül néhány ismert előadót megemlítenék. Így például a Sportkórházból dr. Pavlik Gábort, a válogatott egykori sportorvosát, aki gyakori visszatérő előadó volt. A pedagógiaórákat dr. Gombócz János tartotta a Testnevelési Egyetemről, de hallgattuk Märcz Tamás szövetségi kapitányt, az olimpiai bajnokok közül például Faragó Tamást, Gerendás Györgyöt, továbbá pszichológiai, sportélettani órák is voltak. Időnként, ha volt hely a margitszigeti uszodában, gyakorlati foglalkozásokat is vezettünk, továbbá látogattuk az utánpótlás-válogatottak edzéseit.

– Mennyire hasznos ismereteket szerzett a tanfolyamon?

– Miután végig ismert és neves szakembereket hallgattunk, elmondható, hogy olyannyira hasznos volt a két év, hogy szeretném beépíteni az ott hallottakat, tapasztaltakat majd a jövőben a mindennapos munkámba.

– Ezzel le is zárult egy tanulási folyamat…

– De nem teljesen. Testnevelő tanár vagyok, és van úszóedzői képesítésem is. A mostani edzőképzőn szerzett oklevelem akkor lesz teljes értékű, ha teszek még egy külön vizsgát a Testnevelési Egyetemen, amely után szakedzői végzettségem lesz. Most ezen dolgozom.

– Külön öröm számunkra, hogy a klub hathatós támogatása mellett most már olyan szakember dolgozik az utánpótláscsapatainknál is, aki a legmagasabb képesítéssel rendelkezik – mondta dr. Szilágyi Kristóf, a békéscsabai egyesület vezetőedzője az oklevélátadás után.