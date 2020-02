Díjazták a legjobbakat a péntek esti bálon

Mintegy 150 játékvezető, asszisztens és családtag népesítette be pénteken este a békéscsabai Phaedra Rendezvényközpontot, ahol hagyományosan január végén tartják a Békés megyei labdarúgó játékvezetők bálját.

A meghívott vendégeket Hrabovszki András, a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottságának elnöke köszöntötte. Az eseményen az országos játékvezetői keret tagjain kívül többek között az Arad megyei bírói delegáció is megjelent.

– Exkluzív környezet, csinos nők, ital, mi kell még egy férfiembernek ahhoz, hogy jól érezze magát? – tette fel humorral a szavaiban a költői kérdést a játékvezetők elnöke. Hrabovszki András büszkén jegyezte meg, hogy Békés megye a negyedik legtöbb játékvezetőt adja az országos keretbe.

– Sokan vagyunk innen az országban, de nem elegen, ezért azt mondom, hogy vigyétek jó hírét a Békés megyei játékvezetőknek. Megelégedni nem szabad, még ennél is jobbaknak kell lennünk. Kitartó és alázatos munka nélkül nincs siker – jegyezte meg a Játékvezetői Bizottság első embere, aki szerint a jó közösséghez a legfontosabb tényező mindenhol, így a családban, a nagypolitikában és a sportban is a kompromisszum, egymás között is toleránsnak kell lennünk.

Hozzátette, azok is nagyon megérdemlik az elismerést, akik Békés megyén belül vezetnek, hiszen jól teszik dolgukat, megteszik a kötelességüket. Megköszönte az elnökség, az ellenőrök és a játékvezetők egész éves munkáját is.

Ezután a meghívottak férfi tagjait szólították ki, hogy egy szál rózsával köszöntsék a párjukat, akik a nyugodt családi hátteret biztosítják a játékvezetőknek.

A bál keretében köszöntötték és elismerték a jubiláló játékvezetőket, akiket egyenként szólítottak ki, így az 45 éve vizsgát tevő Majoros Pált és Hanyecz Istvánt, Gulyás Jánost (40), Korim Mátyást (40) és Rózsa Zoltánt (40), Csonka Jánost (35) és Zsurka Józsefet (35), György Sándort (30), Halma Sándort (30) és Scsitovics Jánost (30), Mihálik Pált (25), Petrovszki Györgyöt (25) és Frey Mihályt (25), Benyovszki Zoltánt (20), Gyuga Zsoltot (15) és Sechna Zoltánt (15), Boda Lászlót (10), Hajdú Dávidot (10), Krisán Jánost (10), Sándor Imrét (10) és Krajcsovicz Zsoltot (10), Bozó Norbertet (5) és Zsótér Róbertet (5).

Átadták a Békés megyei legjobb játékvezetőinek járó díjakat is. Az év asszisztense – ahogy egy évvel korábban is – Ancsin Zoltán lett, megelőzve László Istvánt és harmadik Varga Leventét. A megye egyben Barta Tibor és Gyuga Zsolt holtversenyben lett az első, a harmadik Baráth János előtt. A másodosztályban Korbely Pétert szólították ki elsőként, aki Farkas Csabát és Kiss Pált előzte meg. A harmadik vonalban Szántó Simon érdemelte ki az elsőnek járó serleget, a második helyre Zacsok Imrét, a harmadikra Németh Balázst rangsorolták. A legdinamikusabban fejlődő játékvezető díját Bálint Attila érdemelte ki.

A díszes serlegek átvétele után a népes vendégsereg elfogyaszthatta az ízletes, gazdag „lakomatál” finomságait. A bál elmaradhatatlan része a tombolasorsolás, melyhez idén is rengeteg felajánlás érkezett.

Az egész estés zenés mulatság kiváló hangulatban telt, táncra a Lustyik István vezette Melody zenekar dallamos zenéje szólított ki a játékvezetőket.