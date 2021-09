Dénes Adrián nagy álma az első csapat

Mint arról hírportálunk is hírt adott, az olasz Fiorentina a napokban leigazolta az Orosházi MTK-ULE 1913 nevelését, a 17 esztendős Dénes Adriánt. A labdarúgó az orosházi évek után a Honvéd akadémiáján pallérozódott, s onnan került ki a firenzei klubhoz. A fiatal játékosnál első olaszországi heteiről érdeklődtünk.

Ezt ne hagyja ki! Belső levelezés bizonyítja: nem külső támadás miatt állt le az előválasztási rendszer

Dénes Adrián hároméves szerződést írt alá a Fiorentinával, ahol – a korosztályos csapattal – már túl van néhány felkészülési találkozón és az U18-asok­kal első tétmeccsén is.

– Most érkeztem vissza a magyar U18-as válogatottól, melyben Észak-Macedónia ellen mutatkoztam be – mondta a 17 esztendős játékos, aki az első, 1–1-es eredménnyel záruló mérkőzésen csereként állt be a 60. percben, a másodikon – amely 2–2-re végződött – kezdőként szerepelt, és 58 percet töltött a pályán.

– Olasz csapatok érdeklődéséről már hónapokkal korábban tudtam ügynököm, Fabók Dávid segítségével, végül az olasz menedzser, Alessandro Acri közreműködésével is jött létre ez a vonal. Az előző szezonom jól sikerült, több csapat érdeklődését is felkeltettem, az olasz AC Milanét is, de a Fiorentináé volt a legkomolyabb.

A szüleivel megbeszéltek mindent, az édesanyja nagyon féltette, de édesapjával együtt persze ő is örült, hogy ilyen lehetőség előtt állt.

– Más volt, amikor a Honvédhoz felkerültem, hiszen nem voltam annyira egyedül, voltak ismerőseim, és az egyik nagyszülőm is a közelben lakott. De hát ezért dolgoztam, erre tettem fel az életem – jegyezte meg Adrián, aki jelenleg 12. osztályos a gimnáziumban. Tanulmányait félévenkénti vizsgákkal a magyar iskolájában szeretné befejezni.

– A szerződés megkötése után beköltöztem egy hotelbe, ahol a csapattársaim többsége lakik – beszélt a körülményeiről.

– Egyébként az U19-es keret tagja vagyok, ahol zömében olaszok játszanak, de van közöttünk bolgár, dán, és görög labdarúgó is. Járok egy tanárnőhöz, ahol olaszul tanulok. Angolul jól beszélek, de a csapatnál csak a külföldiek értik ezt a nyelvet, az olasz társaimmal még nem igazán tudok kommunikálni. Az edzőm az az Alberto Aquilani, aki az AS Roma mellett megfordult a Liverpool, a Juventus és az AC Milan csapatában is. Jókedvvel fogadott, az első napon bemutatott a csapattársaimnak, jó embert látok benne. A pályaviszonyok meglepő módon nem olyan jók, mint a Honvédnál voltak, de a játékosok mentalitása ég és föld a magyar viszonyokhoz képest, mindenki fel akar kerülni az első csapatba. Az edzéseken ugyanazokat a gyakorlatokat végezzük, mint otthon, csak sokkal intenzívebben, és az erőnlétre is nagy hangsúlyt fektetnek.

Adrián elmondta, hogy pályára lépett már egy olyan felkészülési mérkőzésen, melyen az első csapat volt az ellenfél. Franck Ribéry már nem játszott, mert ő szeptember elején eligazolt a Serie A újoncához, a Salernitana csapatához, de a Real Madridban is megforduló spanyol válogatott José María Callejón ellen viszont igen.

– Jól éreztem magam a pályán. Amíg a Honvédban a három–öt–kettes rendszerben játszva a támadó köré épült a játék, addig itt a négy-négy–hármas formációban jobbszélsőként kaptam szerepet. Ízlett ez a pozíció, felveszem a labdát, lehetőségem van cselezni is, és középre bejátszani a labdát. Volt még egy felkészülési mérkőzés, ahol egy félidőt kaptam.

S a legfrissebb: mivel Adrián még csak 17 éves, az U18-as csapatban is játszhat, a hétvégén túlesett az első bajnoki mérkőzésén is, ahol kezdőként kapott szerepet. Csapata 3–1-re győzött a Lazio ellen. Gólt még nem sikerült lőnie, de ígéri, hogy a következő mérkőzésén már erre is koncentrálni fog.

– A közeljövő céljai között szerepel, hogy minél több mérkőzést játszhassak a magyar korosztályos válogatottban és persze a Fiorentina U18-as és az idősebbek között az U19-es csapatában is. Fontos, hogy ne akadályozzon sérülés, és ha mindent beleadok, egyszer felkerülhetek a Fiorentina első csapatába – fogalmazta meg legnagyobb álmát Dénes Adrián.