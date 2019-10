Egymással csap össze a Füzesgyarmat és az Előre

Az országos főtábla második körében a legjobb 32 közé kerülésért lépnek gyepre a csapatok a labdarúgó Magyar Kupában. Békésből három csapat érdekelt még, és már most biztos, hogy legjobb esetben is csak kettő élheti meg a következő kört, mivel a két NB-s alakulat, a Füzesgyarmat és a Békéscsaba 191 Előre egymással csap össze Békés megye legészakibb városában.

A Békéscsaba 1912 Előre az NB III. Keleti csoportjának éllovasával, a Füzesgyarmati SK együttesével találkozik szerdán 12.30 órától. Egyik csapat sem érkezik jó szájízzel a kupafordulóba, hiszen a gyarmatiak a DEAC otthonában kaptak egy hármast, míg az Előre Csákvárról tért haza pont nélkül. A csabaiak számára igen fontos lenne a jó kupaszereplés, hiszen egyrészt a demoralizálódott hangulatot oldhatná a siker, másrészt az igen fontos vasárnapi, Budaörs elleni mérkőzésen egyáltalán nem mindegy, milyen lelkiállapotban futnak ki a gyepre.

– A debreceni találkozónak megvan számunkra az üzenete a bajnokság hátralévő részére, most pedig egy még magasabb szakmai nívót jelentő akadállyal találjuk szembe magunkat – mondta Boros Tibor, a Füzesgyarmat szakmai koordinátora. – Erre a találkozóra se időnk, se módunk nem volt készülni. A magasabb osztályban szereplő Békéscsaba megadja a motivációt a játékosaink számára. Nem a „túlélésre” játszunk majd, inkább próbálunk támadóbb felfogásban játszani. Tudjuk, hogy ezzel rizikót vállalunk, de jelen pillanatban ezt ítéljük meg célravezetőnek.

Az idén Amatőr Kupa döntőt vívó megye egyes Szarvasi FC a szabolcsi megye egyes Balkányt fogadja szerdán 12.30 órától.

Ifj. Somogyi János beszélt a várakozásaikról:

– A Siklóshoz hasonlóan a Balkányt is megnéztem, de míg Baranyában egyértelműen látszott, hogy előrébb járunk, most ugyanez nem mondható el. Ellenfelünk egyaránt rendelkezik ma is jó szinten lévő, élvonalbeli múlttal rendelkező játékosokkal, illetve kiváló fizikumú fiatal labdarúgókkal. Természetesen nyerni szeretnénk, és izgatottan várni a szerda esti sorsolást. Ebben nagy segítségünkre lehetnek a lelkes szurkolóink, akik legutóbb is sokan elkísértek bennünket. Sajnos Medvegy Ákos lábujja eltört Körösladányban, ő nagyon fog hiányozni, hiszen az egyik legjobban teljesítő játékosunk ősszel. Kiri Máténak a combjába talpaltak, emiatt kell kihagynia a szerdai találkozót, Bozsó László pedig még csak könnyített edzéseket végez a részleges oldalszalag-szakadását követően, emiatt a játékára egyelőre nem kerülhet sor.