Csapásra csapás jött a csónakban, az életben

Bár Békés megye folyóvizekkel igen jól ellátott, az evezés sportág valahogy nem honosodott meg nálunk. Az okát nem feladatunk firtatni, ám annál örömtelibb, hogy mégis van két olyan Viharsarokhoz kötődő sportember, akik mély nyomot hagytak maguk után a sportág honi történetében. Egyikük Kávay (sok helyütt: Kávaiként szerepel) Zoltán, a másik Csermely József. Mindketten Európa-bajnoki ezüstérmesek, olimpiai résztvevők (sőt Csermely olimpiai érmet is nyert) voltak. Mai történetünk a méltatlanul elfeledett Kávay Zoltánról szól.

A melbourne-i olimpián minimum éremre esélyesnek tartották az Ütő Géza, Kovács Csaba, Riheczky Rezső, Kávay Zoltán kormányos négyes evezős csapatot. Joggal, hiszen alig több, mint két hónappal korábban, a Bledben (akkor Jugoszlávia, ma Szlovénia) rendezett Európa-bajnokságon csupán centikkel maradt le a magyar kvartett az aranyéremről. Nem árulok el titkot, az olimpia nem úgy sikerült, ahogy azt a közvélemény remélte… Talán ez is az oka, hogy a társulat vezérevezőséről, Kávay Zoltánról vajmi keveset tudunk, s hogy neve méltatlanul feledésbe merült.

Pedig Kávay – az evezés különböző formációiban – 13 alkalommal nyert országos bajnoki címet, négy Európa-bajnokság résztvevője volt, Eb-ezüstérmet nyert, olimpián is rajthoz állt. Azaz az ötvenes évek egyik kiemelkedő tudású, igen eredményes sportolójának számított. A magyar kormányos nélküli négyes akkor számított világszerte is elismert egységnek, amikor a magyar evezőssport ebben a szakágban már évek óta nem ért el számottevő eredményt.

Kávay Zoltán 1931. június 13-án született Sajószentpéteren. Édesapja, Kávay Gáspár neves tanító volt Endrődön. Egy rövid ideig Sajószentpéteren tanítóskodott, a család odaköltözött, Zoltán szülőhelye ezért lett a borsodi település. Nem sokkal később Endrőd, Mezőhegyes, majd újra Endrőd volt a lakóhelyük. Gyermekkora jó részét tehát a Hármas-Körös menti településen élte le. Két nővére volt (édesapja első, elhunyt feleségétől) és két fiútestvére.

A második világháború vége felé történtek alaposan megváltoztatták életüket. Mezőhegyesen éltek, s gyűjtést szerveztek az éhező budapestiek számára. Az élelmiszerrel megrakodott teherautók egyikén ott volt a falu tanítója, Kávay Gáspár is. Az út során valaki rálőtt egy orosz tisztre, aki belehalt a sérülésébe. Az oroszok az utakat lezárták, s összeszedtek mindenkit, akit csak tudtak. Köztük Kávay Gáspárt is. Kínozták, valósággal nyomorékká verték az elfogottakat. Hetek múltán engedték csak haza őket (már aki túlélte). A család visszaköltözött Endrődre. 1945-öt írtunk. A lányok ekkor már tanítóképzőbe jártak, a két idősebb fiú (egyikük történetünk főszereplője, aki ekkor 14 éves volt) magántanulóként kellett, hogy járja a gimnáziumot. Néhány év múltán Kávay Gáspár újra taníthatott, Zoltán pedig sportos, egészséges fiúvá cseperedett.

Az emlékek arról szólnak, hogy már akkor nagy barátságban volt a vízzel – ami, lássuk be, egy Körös mentén felnőtt fiútól azért nem túl meglepő. Édesapját követve tanítóképzőbe járt, majd a Vasasnál kezdett versenyszerűen evezni. Bevonult katonának, s átigazolt a Bp. Honvédba. Itt találtak egymásra Ütő Gézával, akivel éveken át a szó szoros értelmében is egy hajóban eveztek. Már 1951-ben dobogósok lettek a kormányos nélküli kettesek országos bajnokságán, két évvel később pedig meg is nyerték azt. A következő ob-n már a Bp. Kinizsi színeiben indult a duó, s megvédte bajnoki címét. Kávay a pályafutását azután a Fradiban is fejezte be (ne feledjük, 56-ban újra FTC lett a Kinizsiből).

Az esztendők során összesen 13 magyar bajnoki aranyérem részese volt Kávay Zoltán. Nyert kormányos nélküli kétpár- és négypárevezésben, nyolcevezősben, illetve kormányos kétpár és négypárban is. A válogatottba 1953-ban került be először, s 58-ig viselte a nemzeti színű dresszt. Már az 1953-as koppenhágai Európa-bajnokságon ott volt Kávay, Ütővel a kormányos nélküli kettősben próbálkoztak, de az előfutamukból nem jutottak tovább.

1955-ben azután Belgiumban, Gentben rendezték az Eb-t. Ekkorra már összeállt a Ferencvárosban az Ütő, Kovács, Riheczky, Kávay négyes. Magyarországon már jó ideje veretlenek voltak, nagy jövőt jósoltak nekik. Természetes volt, hogy ugyanez a társulat versenyzett a nemzetközi vizeken is. Gentben balszerencséje volt a magyar egységnek, mert a reményfutamban a szovjetekkel került össze. A magyarok alig lemaradva másodikként haladtak át a célvonalon, ám hiába volt idejük jobb, mint a többi reményfutamban nyerőké, nem juthattak az elődöntőbe. Jól látszott, ez egy igen jó csapat!

Az egy esztendővel később, Bledben rendezett Eb-n azután a kormányos nélküli négyessel gond nélkül bejutottak a döntőbe, s alig néhány másodperccel szorultak csupán az olaszok mögé. Az egység öt alkalommal teljesítette a 2000 méteres távot, ugyanis a kormányos által irányított versenyen is megmérette magát. A csapattagok egybehangzó véleménye szerint nagyon jó erőben voltak, az aranyérem elmaradása leginkább annak volt köszönhető, hogy Richeczky Rezső az előfutamok során gyomorrontással bajlódott, s be is lázasodott. Ez pedig a kiváló erőkből álló olaszok ellen már nem fért bele…

Az olimpiára tehát szép reményekkel indultak. Csakhogy a kiutazás előtt kitört 56-os forradalmi események különbözőképpen hatottak a sportolókra. Az evezős négyesre bénítólag. A négyesből ketten már rendelkeztek olimpiai tapasztalattal, hiszen Kovács és Riheczky tagja volt a Helsinkiben 6. helyen végzett nyolcas egységnek. Ám ez sem sokat segített. Az előfutamban még nem volt gond, hiszen igen jó eredménnyel (a mezőnyben a harmadik legjobbal) a szovjetek mögött a második helyen végzett az egység. Az idő elromlott, a további küzdelmeket többször is el kellett halasztani. A reményfutamban azután – a selejtezőben elértnél majd’ másfél perccel rosszabb időt teljesítve – eldőlt a csapat sorsa: nem jutott az elődöntőbe. A sportszakkönyvek 9. helyezettként rögzítették a magyar négyest. A Magyar Olimpiai Bizottság nevezte a csapatot a kormányos négyesbe is, de Riheczky ismét megbetegedett, így ott el sem indultak.

Az olimpiát követően a négyes széthullott. Kávay Melbourne után inkább már csak kettest ment már Riheczkyvel, illetve a Fradi nyolcasában állt rajthoz. Az egykori endrődi fiúnak az 56-os olimpiáig a Kenyérgyárban volt tisztviselői állása. Egy 1958 márciusában született interjúban Kávay így fogalmazott:

– Édesapám, aki 40 éve tanító Endrődön, azzal fogadott: „Remélem, fiam, végre benőtt a fejed lágya és most már te is követed szüleid példáját.” Szót fogadtam és jelentkeztem néptanítónak. Így kerültem Tardonára, ahol 150 kedves, kócos kisgyereket tanítok a műveltség ábécéjére.

Kávay Zoltán visszatért szülőhelyére, Borsod megyébe. Mintegy húsz évig tanított az aprócska bükki településen – abban a házban élt és tanított, amelyben Jókai a szabadságharcot követően egykor bujdosott –, majd feleségével és lányával a fővárosba költöztek. A hetvenes évek második felében a Bagi Ilona Ipari Szakközépiskolában kezdett tanítani, s ott dolgozott nyugdíjazásáig. Nagyon szigorú, de igazságos tanárként emlékeznek rá tanítványai, aki „egyedi stílusban” tartotta testnevelés óráit.

A nyolcvanas évek második felében felesége súlyos, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt, Kávay Zoltán pedig közlekedési balesetet szenvedett. A tanítást ott kellett hagynia, leszázalékolták. A Népszava 1988. április 21-ei számában Segítsünk! címmel rövid cikket közölt, amelyből kiderült: a tanári állását elveszített, kommunikációs problémákkal küszködő, magányosan élő Kávay Zoltánnak nyugdíj-kiegészítésre lenne szüksége, de talán ennél is fontosabb számára, hogy újra a sport közelében lehessen, ezért szívesen vállalna csónakházi vagy portási állást. Hogy a felhívásnak volt-e eredménye, nem tudjuk.

Azt viszont igen, hogy élete végéhez közeledve ő is megbetegedett, szociális otthonba került. Elfeledve, magányosan élte utolsó éveit. 2002. augusztus 22-én (más források szerint szeptember 10-én) hunyta le örökre szemét. Haláláról egyetlen sajtótermék sem számolt be.

Kávay Zoltánt csapásra csapás érte élete utolsó szakaszában. Csapásra csapás… Ahogy az evezők a vízbe merülnek, s nagyot húznak a hajón… újra, újra és újra… csak a lapátok csobbanása hallatszik… és az evezősök csöndes zihálása…