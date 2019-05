Csaknem végig a hazaiak akarata érvényesült az EL-mérkőzésen

Horvátországban játszotta második mérkőzését az Európa Liga Arany-divíziójában a magyar női röplabda-válogatott. Küzdelmes mérkőzésen a horvátok győztek 3:1-re.

A mérkőzés elején három ponttal elléptek a házigazdák, de 9:9-nél sikerült utolérni őket. Ezt követően viszont sorozatban öt horvát pont következett, s bár Sándor Renáta és Németh Anett vezérletével sikerült még visszazárkózni két pontra, a végjátékban pedig egyre, ennél közelebb már nem jutottak a mieink, (25:21).

A 2. felvonás egyes időszakaiban a vezetést is sikerült átvenni a mieinknek, ehhez persze az is kellett, hogy ütőink közül a volt békéscsabai, jelenleg a német SSC Palmberg Schwerin csapatában légióskodó és ott a szerződését újabb egy évvel meghosszabbító Szakmáry Gréta is elkapja a fonalat. A végjátékhoz érve néggyel is vezettek a mieink, de 21-nél kiegyenlítettek a horvátok. Ekkor sorozatban három pontot is szereztek Szakmáryék, és a második játszmalabdát értékesítve kiegyenlítették a szettarányt (22:25).

Sort cserélt Jan De Brandt szövetségi kapitány és a 3. játszmában Török Kata, Takács Doroti, Nagy Eszter és Tóth Fruzsina is kezdőként lépett pályára, a korábban már becserélt Liliom és Bleicher mellett. A szett közepéig így is jól tartották magukat a mieink, ám azután a hazaiak hat ponttal megléptek. Sikerült ugyan még visszajönni háromra, de megint a horvátoknál volt az előny és hozták a játékot, (25:17).

A 4. játszma elején már 7:2-re is vezettek a horvátok. Azonban a szett közepén a magyarok visszahozták döntetlenre az állást. A végén aztán megint a horvátok akarata érvényesült, és végül 25:21-re nyerték ezt a felvonást és 3:1-re a meccset.

A magyar válogatottban a békéscsabai Tálas Zsuzsanna (1 pont) és Pekárik Eszter (4) a kezdőhatosban kapott helyet. A csapat egyik liberója a viharsarki Molcsányi Rita volt. A horvátok egyik legeredményesebb játékosa a Swietelsky-Békéscsabai RSE ütője, Lucia Mlinar volt 18 ponttal. Folytatás szombaton Franciaországban.

Horvátország–Magyarország 3:1 (21, –22, 17, 21). Varasd, 500 néző. Magyarország: Tálas 1, Sándor 8, Pekárik 4, Németh A. 13, Szakmáry 6, Pintér 5. Cs.: Molcsányi, Tóth F. (liberó), Bleicher 2, Bokorné Liliom 5, Dékány 1, Török 9, Nagy E. 2, Takács D. 2. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.