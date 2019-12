Csak megszorítani tudta ellenfelét a Békéscsaba

Kikapott az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE a Váci NKSE csapata ellen.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Váci NKSE 29–31 (13–16)

Kézilabda NB I-es női mérkőzés. Békéscsaba, 1400 néző. V.: Andorka, Hucker. Békéscsaba: Balog J. – Kovács A. 3, Barján, Marincsák 6 (4), Agbaba 1, KOPECZ 5, Bottó 2. Cs.: Horvát D. (kapus), Mézes 1, VUKAJLOVICS 9, Mitrovics 1, Dombi K. 1. Cs.: Vezetőedző: Horváth Roland. Vác: ARENHART – DIÓSZEGI 5, Hámori 4, Helembay 1, Lakatos 1 (1), Kácsor 6 (1), RADOSZAVLJEVICS 6. Cs.: Bukovszky (kapus), Mészáros, KUCZORA 7 (4), Kovács N. 1, Szabó K. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 8/6.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 1–4. 14. p.: 4–8. 17. p.: 7–8. 21. p.: 8–12. 27. p.: 12–15. 34. p.: 14–19. 41. p.: 17–20. 43. p.: 17–22. 48. p.: 20–23. 54. p.: 26–28. 58. p.: 28–30.

Gyors gólváltást követően Radoszavljevics indítások után szerzett triplájával meglépett a Vác, Horváth Roland időt is kért. A Csaba hét perc elteltével tudta csak újra bevenni a váciak hálóját, ami azért is volt nehéz, mert a világbajnok brazil Arenhart már nagyon korán elkapta a fonalat. A félidő derekán is tartotta négygólos előnyét a bajnokság legfiatalabb csapata (20,8 év az átlagéletkor), ám a sorait rendező lila-fehérek három perc alatt visszajöttek a mérkőzésbe. Ekkor Szilágyi Zoltán kért időt, csapata pedig hamar visszaállította a korábbi különbséget. A váciak nyitott védekezése alaposan megnehezítette a csabaiak dolgát, és a máskor hatékony Vukajlovics és Kopecz is nehezen talált be a kapujukba. A túloldalon jól játszották meg a szélsőket a látogatók, Radoszavljevics az 5., a csabai nevelésű Diószegi már a 4. gólnál tartott a hajrában. Balog Judit két ziccert is hárított az utolsó percben, így olyan helyzetből várhatta a 2. félidőt az Előre, ami még adhatott némi bizakodásra okot.

Nagyon rosszul kezdte a 2. felvonást az ENKSE, a váci kapuban Arenhart továbbra is remekelt, mint ahogy a szélsők is gyártották a gólokat. Mínusz ötnél időt kért a csabaiak trénere.

Sikerült ötről háromra faragni a hátrányt, ám az nem segítette a további felzárkózási kísérleteket, hogy kettős emberhátrányba került a Csaba, hetesgólokkal ismét ellépett a Vác. A lila-fehérek próbáltak kapaszkodni, és az 54. percben már csak kettővel vezetett a Vác, de a nagy elszántsággal játszó csabai csapat már érte be vendégét.

Horváth Roland: – Így nem lehet elkezdeni egy mérkőzést, ez volt a döntő. Huszonkilenc góllal meccset lehet nyerni, emellett sok helyzetet is kihagytunk. Megpróbálunk a védekezésünkön és a kapusteljesítményünkön javítani. Dolgozunk tovább azért, hogy Békéscsabának továbbra is NB I-es csapata legyen. Szilágyi Zoltán: – Mindkét félidő elején elkaptuk a fonalat Arenhartnak is köszönhetően. A támadójátékunkra nem lehet panasz, a védekezésünk azonban a mérkőzés bizonyos szakaszaiban gyengébb volt. A Békéscsaba akkor sem adta fel, amikor nagyobb előnyt birtokoltunk.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatót itt tekintheti meg: