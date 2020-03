Csak a Belvárosi DSK-nak jutott sikerélmény

Mutatjuk a hétvégi NB II.-es férfi kézilabda mérkőzések eredményeit.

Kunszentmártoni KSK–Köröstarcsai KSK 22–18 (10–9)



NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kunszentmárton, 75 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Köröstarcsa: DOMOKOS – Molnár K. 1, Polgár T., Petrovszki 2, BORBÉLY 6, Lőrinczi, Ivanics. Csere: Kiss N. (kapus), Pásztor, Csige 1 (1), Vajna, Blaskó 1, Molnár B., Bátky 3 (2), KÁDAS 4. Edző: Molnár Zoltán. A Kunszentmárton legjobb góldobói: Békési 7 (3), Cselovszki 6, Tóth I. L. 5.

Kiállítások: 6 perc + Krasznai kizárva, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3.

Hasonló képességű csapatok nagy csatájára volt kilátás, ami részben igazolódott is. Mindkét együttes a védekezésre fordított nagyobb figyelmet, a támadások szervezésébe sűrűn csúszott hiba, ezért is születtek nehezen a gólok. Sokáig a vendégek jártak előrébb egy-két találattal (19. perc: 4–6), ekkor azonban a hazaiak fordítottak és a szünetre is ők térhettek minimális előnnyel. A második félidőt a harcosabban és tudatosabban játszó kunszentiek kezdték jobban és növelték az előnyüket (41. p.: 14–10). A támadásban gyenge napot kifogó tarcsaiak próbáltak frissíteni, de csak ritkán tudták bevenni a hazaiak kapuját, akik az 58 éves Tóth László vezérletével állva hagyták a vendégeket (50. p.: 19–12). A görcsösen játszó látogatók a végén már csak szépíteni tudtak az eredményen. A góllövéssel hadilábon álló viharsarkiak zsinórban a harmadik vereségüket szenvedték el.

Békéscsabai DKSE–Makói KC 24–30 (11–13)



NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Kiss Z., Mazzag.

DKSE: Kecskeméti – Kéri I., BALÁZS 5, Benkő 3, Kocsor 1, KOVÁCS Á. 6 (2), Tusjak. Csere: Gábor 1, Bai 1, Murányi Á., Tóth B., Felföldi 1, Tóth Sz., Németh, VARGA M. 4 (2), Kéri B. 2. Edző: Vólent János. A Makó legjobb góldobói: Gazsó 10, Kovács M. 5, Béleczki 3.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

A csabai fiatalok Balázs Olivér és Kovács Áron találataival a 13. percig tartották a lépést a listavezetővel (12-12), ekkor azonban a rutinos makóiak zsinórban három találattal kézbe vették a mérkőzés irányítását és ezen nem tudtak változtatni a házigazdák. A második félidőt a látogatók kezdték jobban, a jó védekezésüknek nem találták az ellenszerét a hazaiak (42. p.: 13–20), és Gazsó Balázzsal sem bírtak saját kapujuk előterében. A találkozó finisére már 9 góllal is vezettek a Maros-partiak, a csabaiak azonban ekkor sem adták fel, és az utolsó 3 percben sikerült szépíteniük az eredményen.

Pick-Szeged U23–Kondorosi KK 32–26 (19–13)



NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged, 30 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Kondoros: Pankotai – Istenes L. 1, Raffai 1, KOVÁCS A. 10 (1), GAZSÓ 5, Tóth G. 2, Zubor 4. Csere: Szebegyinszki (kapusok), Krajcsovicz, Kasnyik V. 1, Istenes I. 2. Játékosedző: Kósa Balázs. A Szeged legjobb góldobói: Lőrincz 8 (1), Csányi 6, Tőkés 5.

Kiállítások: 2, ill. 16 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 1/1.

Nagyszerű rajtot vettek a kondorosiak a megszeppentnek tűnő címvédő ellen. Kovács Attila és Gazsó találataival 5–2-re is vezettek, azonban ekkor váratlanul leblokkoltak. Ezt kihasználva a szegediek, egy hatos szériával fordítottak (11. perc: 8–6). A látogatók a 17. percig tudták tartani a lépést a gördülékenyen játszó házigazdákkal, akik a félidő végére megnyugtató előnyre tettek szert. A folytatásra is a gyorsabb kézilabdát játszó hazai fiatalok jöttek ki jobban. A 41. percben már 9 találat volt a két gárda között (25–16) és félő volt, hogy a végén nagy vereségbe szaladnak bele a látogatók. Ők azonban nem így gondolták: Tóth és Kovács eredményes támadásaival az 54. percre 29–25-re felzárkóztak, de ezzel el is lőtték a puskaporukat.

Kiskunmajsai KC–Békéscsabai BDSK 27–28 (15–13)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kiskunmajsa, 200 néző. Vezette: Csorba, Czövek.

Békéscsaba: Takács – dr. Sári 1, Fekete L. 4 (2), TOKAJI 4, VLCSKÓ 6, Felczán 2, NEMESI 5. Csere: MÉZES (kapus), Márton, Tárnyik, Morva, Farkas 3, Kucsera, Izsák, Kovács L. 1. Edző: Labos Tibor. A Kiskunmajsa legjobb góldobói: Matanovity 7 (1), Vadkerti Tóth 6, Benkő 4.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc + Vlcskó K. kizárva. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/2.

Ki-ki meccset vívtak az alsóházi tabellaszomszédok. A csabaiak kezdtek lendületesebben a majsai oroszlánbarlangban, és Tokaji, valamint Vlcskó kreatív támadójátékának köszönhetően a 20. percig egy-két góllal rendre a házigazdák előtt járt. Ekkor azonban egy rövidzárlatot zsinórban négy találattal büntettek a házigazdák, maguk javára fordítva ezzel a vezetést. Innen tovább rendre a látogatók szaladtak az eredmény után, de Fekete és Nemesi eredményessége révén két találatnál többel soha nem tudtak ellépni a majsaiak. Kiélezett, kemény csata folyt a pályán, minden találatért meg kellett küzdeniük a feleknek. A csabaiak a 49. percben egyenlítettek (23–23), a végjátékot pedig jobban bírták erővel és figyelemmel, Mézes kapus bravúrjai jóvoltából sikerült rendkívül értékes pontokkal gazdagodniuk.