Csabán nevelkedett az első magyar Puskás-díjas

Lionel Messit és Juan Quinterót megelőzve egy magyar futballista, Zsóri Dániel kapta meg az év legszebb góljának járó Puskás-díjat. A 18 éves nagyváradi születésű labdarúgó hétfőn este a milánói Scalában megrendezett FIFA éves díjátadó gáláján vehette át a díjat, melyet februárban, a Ferencvárosnak lőtt győzelmet érő ollózós góljának köszönhet.

Zsóri Dániel ugyan Nagyváradon született 2000. október 14-én, és az Arad megyei Simonyifalván nevelkedett, ám soha nem futballozott Romániában, Békéscsabán öltött először magára futballszerelést.

– Tíz esztendős korában láttam először – mondta Szokolay Sándor, Zsóri első klubjának, a Békéscsaba UFC-nek a vezetője. – Gyorsan leigazoltuk. Az első évben még úgy hordták át hozzánk a szülei. A Jankay, majd az utolsó itteni évében a Trfefort iskolába járt. Az UFC-nél négy évig játszott, az első edzője Kováts Tibor volt, majd Kiss László és Erdei Viorel kezei alatt fejlődött. A korosztályos NB I-es bajnokságban ontotta a gólokat, most számoltam össze, 38, 22, majd 50 találatot szerzett az U13-as, U14-es és U15-ös bajnokságban. Négy évig volt az UFC-ben, majd átkerült az Előréhez. Felfigyeltek rá az akadémiák, hívta a Debrecen is. Boér Gábor, az Előre NB III-as csapatának akkori edzője felvitte a felnőttekhez, de az első edzésen eltört a keze. Hívták próbajátékra, mire Dani levette a gipszet, amit mi visszarakattunk. Aztán másodjára is így tett, elment a próbajátékra és aláírt a Debrecenhez.

Gera Imre éveken keresztül segítette Békéscsabán Zsórit, aki szerint a fiú már gyerekként is tudatosan készült.

– Futballista akart lenni, a mérkőzéseken minden idegszálával a góllövésre koncentrált. Több sárgája volt, mint a csatároknak. Jó volt a fejjátéka, a rugói. Az U15-ös bajnokságban egy gólon múlott, hogy nem lett gólkirály, sírt elkeseredettségében. Mindig nyerni akart, még egy kollégiumi pingpongmeccset sem szeretett elveszíteni.

