Cél a hat közé jutás a sárréti csapatnál

Megyei rangadóval kezdődik vasárnap az NB III.-as labdarúgó-bajnokság. Azzal, hogy az ötödik harmadosztályú idényét kezdő Füzesgyarmati SK mellett az újonc Békéscsaba 1912 Előre csapata is a Keletibe került, idén egy csoport küzdelmeit kell majd kiemelt figyelemmel követni a szurkolóknak.

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Füzesgyarmaton már megszokott dolog, hogy magasra helyezik a mércét. Mivel az előző évet negyedik helyen záró alakulat gyakorlatilag együtt maradt, és új, meghatározó játékosok is érkeztek, érthető, hogy idén sem adnák alább.

– A felkészülési időszak legfontosabb változását Szabados Tamás érkezése jelentette, aki gyorsan megtalálta a közös hangot a játékosokkal – kezdte Boros Tibor szakmai koordinátor.

– Az előző bajnokság után számomra az volt a legfontosabb kérdés, hogy megtaláljam azt a vezetőedzőt, aki ideális kapocs köztem és a csapat között. Az edzéselméletet tekintve hasonló munka folyik a korábbiakhoz, nem is terveztünk jelentős változtatásokat, mégis a játék több elemébe tudott új impulzusokat hozni.

Az edző személye mellett természetesen a minőségi keret kialakítása is prioritást élvezett. Noha idén közel sem volt akkora „népvándorlás” a csapat háza táján, mint egy évvel korábban, azért így is új és visszatérő játékosok vannak a keretben.

– A mögöttünk hagyott időszak tapasztalatából kiindulva igyekeztünk erősíteni a lehetőségeinkhez igazodva. Az elmúlt szezon során legtöbbször minőségben csak egy csapatnyi játékos állt rendelkezésre, most viszont akár két sort is nyugodt szívvel pályára tudnék küldeni. Ez egyrészt köszönhető a fiatalok szintlépésének, illetve az új és a régi-új játékosok is meggyőztek arról, hogy érdemi segítséget tudnak nyújtani – mondta a szakmai koordinátor, aki szerint a hosszú idény során fontos szerepe lesz a sérülések minimalizálásának is.

A célok meghatározásánál továbbra is a tavalyi év stratégiáját követik. Mivel jelentősen kicserélődött a mezőny, így az első hat hely megszerzését tartják szem előtt, de augusztus végére már tisztább képet kaphatnak az erőviszonyokról, ezért akkor pontosítják majd a hivatalos célkitűzést. Ami pedig az idény rajtját illeti, Boros Tibor optimistán tekint a vasárnapi békéscsabai találkozó elé.

– Nem gondoltuk, hogy egy csoportba kerülünk majd az Előrével, azt meg különösen nem, hogy Fortuna már az első fordulóban összesorsol minket. Sok edzőmeccset játszottunk már egymással, váltakozó sikerrel, de tétmeccsen még nem mérettettünk meg. Semmilyen presztízs jelleget nem tulajdonítok a találkozónak, hiszen nincsenek úgymond közös hagyományaink. Azt gondolom, hogy egy rendkívül stabil, játékra képes csapattal rendelkezünk, ellenfelünk a sikeresen megvívott osztályozó után sikerélményekkel gazdagon, tiszta lappal érkezik a bajnokságba. A délelőtti időpont és a hazai pálya is mellette szól, de a rutin és a magasabb szintű játékosmúlt a mi oldalunkon áll. Objektíven nézve, háromesélyes a találkozó, de az igazat megvallva, a döntetlennél rosszabb eredményt nem tudok sem elképzelni, sem elfogadni.