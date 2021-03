Büntetőt hibázott, és kikapott a Gyarmat 

Kikapott a Füzesgyarmati SK a Salgótarján BTC csapatától.

Ezt ne hagyja ki! Nem újdonság a baloldalon a sajtómunkások fenyegetése

Salgótarján BTC–Füzesgyarmati SK 1–0 (1–0)

NB III., Keleti csoport. Salgótarján, zárt kapuk mögött. Vezette: Gál P. Salgótarján: Puporka (Végh, 24.) – Simó A., Bakos, Nemes, Szeles – Bata (Petrezselyem, 85.), Sárközi, Hegedűs, Skulka, Bocsi (Horváth M., 75.) – Tarlósi M. Edző: Lakatos Béla. Füzesgyarmat: Fildan – Karikás (Balogh G., 70.), Tóth O. (Lippai, 62.), Raducu, Achim Á., Pataki – Vajda (Shadi, 62.), Ramos, Kis Sz. – Popescu, Cigan. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, edző: Csillag László.

Akár már a 8. percben meg szerezhette volna a vezetést a gyarmati csapat, amikor a tarjáni védők kissé fölöslegesen Cigan lábát húzták el a tizenhatos bal csücskénél. A büntetőnek a sértett állt, de a jobb sarokra tartó lapos lövését elcsípte a hazaiak kapusa. A folytatásban a vendégek birtokolták többet a labdát, de nehezen érvényesültek a saját térfelüket 9 játékossal megszálló hazaiakkal szemben. A félidő közepén Raducu közeli fejesét védte bravúrral Puporka, aki az esetnél kézsérülést szenvedett, nem is tudta folytatni tovább. Volt még egy ígéretes lökete a bal összekötő helyéről Kis Szabolcsnak, amit a rövid saroknál csípett el Végh. A tarjániak csak ritkán jutottak el a gyarmati kapu előteréig, akkor sem jelentettek veszélyt, ezért is jött váratlanul a vezető góljuk. A 38. percben láncreakció szerűen mondott csődöt a gyarmatiak jobb oldala. Egy labdaszerzést követően Sárközi ügyesen tört be a bal szélről, középre gurítását az őrizet nélkül hagyott Skulka helyezte Fildan kapujába, 1–0.

A második félidő elején még nagyobb nyomás nehezedett a Salgótarjánra. Ebben az időszakban Cigan ígéretes lövését kellett védenie az SBTC kapusának. A cserék által még támadóbb szerkezetre váltott a vendégcsapat, de a fölénye meddőnek bizonyult, a ritka hazai akciók viszont több veszélyt hordoztak. A 68. percben Skulka közeli lövését öklözte ki nagy bravúrral Fildan, a 79. minutában pedig a kapufa is a gyarmati csapatkapitánnyal volt. A Tarján ügyesen ölte az időt, előretolva védekezett, így a mérsékeltebb támadójátékot bemutató sárrétiek előtt nem igazán adódott egyenlítési lehetőség.

Már a balul sikerült büntető előrevetítette, hogy nem lesz könnyű dolga a vendég csapatnak, ami be is következett. Tovább tart a gyarmatiak „tarjáni fóbiája”! G.: Skulka, a 38. percben. Jó: Puporka, Végh, Sárközi, Skulka, ill. Ramos, Cigan, Achim Á., Pataki.

Lakatos Béla: – Nagyon agresszívak és motiváltak voltunk. A büntető fordulópontot jelentett, igaz sokat tettünk az eredményért és a szerencse is mellettünk állt. A második félidőben is több helyzete volt a vendégcsapatnak, de előttünk is adva volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset.

Boros Tibor: – Bár nem akartam vészmadár lenni, de a meccs előtti prognózisom nagyon ült. Ma még büntetőből sem voltunk képesek gólt szerezni. A hazaiak agresszív stílusához a játékvezető is partner volt, így eredményesen tudták ölni a játékot. A győzelmet sosem kell megmagyarázni, nekem nem is marad más tisztem, mint gratulálni a hazaiaknak.

További eredmények: Eger–Sajóbábony 3–0, Kisvárda II.–Tiszaújváros 5–2, Cegléd–DVSC II. 1–0, Tiszakécske–DVTK II. 3–2, Balassagyarmat–Jászberény 0–0, Tiszafüred–Gyöngyös 3–1, BVSC–Tállya 3–1, Sényő–Putnok 1–1, Mezőkövesd II.–Hatvan 0–0.