Büntetők döntöttek Orosházán

Egy papírformának megfelelő sima, valamint egy utolsó pillanatokig kiélezett mérkőzést játszottak vasárnap a Magyar Kupa keretein belül. A sorozat 2. selejtező körére állva maradt Gádoros nem tudta felvenni a versenyt a jelentősen megerősödő Szarvassal, Orosházán viszont a büntetőkre maradt a döntés.

Előbbi helyszínen gyakorlatilag a 10. percre eldőlt a továbbjutás sorsa. A jelenleg is formálódó másodosztályú gárda ekkorra már háromgólos hátrányba került, és a továbbiakban is meglehetősen alárendelt szerepet kényszerült betölteni. A vendégek a szünetig öt találatig jutottak, és mivel a térfélcserét követően sem engedett nekik lazsálást az edzőjük, ezért csupán az volt a kérdés, hogy elérik-e a kétszámjegyű eredményt? Közel jártak hozzá, de a tizedik találatot a gádorosi Mucsi jegyezte, szépítve ezzel az eredményen.

Gádoros SE–Szarvasi FC 1–9 (0–5)

Gádoros, 150 néző. V.: Krajcsovicz Zsolt.

Gádoros: Horváth S. – Szokolai, Papp M., Horváth Á., Máriás – Kocsis, Moldván, Mucsi, Györgyi – Tusjak, Drimba. Csere: Pikáncs, Jónás D., Jónás Cs., Bús, Kovács T., Ordós. Edző: Galát Pál.

Szarvas: Kasik – Medvegy, Süli, Bozsó, Szikora – Styecz, Zima, Varga I. – Kriska, Farkas J., Furár. Csere: Krnács, Viszkok, Sindel, Bakró, Farkas N., Takács. Edző: ifj. Somogyi János.

Gólszerző: Mucsi (80.), ill. Farkas J. (4., 8.), Styecz (10., 25.), Furár (35. – 11-esből), Bozsó (65.), Kriska (68., 77.), Szokolai (75. – öngól).

Lényegesen nagyobb küzdelmet hozott a szomszédvári derbi Orosházán, ahol közel félezer ember követte nyomon az eseményeket. A házigazdák rutinos védője, Szabó Norbert elkövette azt a hibát, hogy már a 36. percre begyűjtötte második sárgáját. Társai emberhátrányban is nagyot küzdöttek, és közvetlenül a szünetről visszatérve Simon Róbert büntetőjével a vezetést is megszerezték. A vendégek emberfölényüket kihasználva komoly offenzívába kezdtek ezután, de úgy tűnt, hogy nem sikerül feltörniük a masszív hazai hátsó sort, ráadásul Simon Róbert a 75. percben végleg lezárhatta volna a meccset. Már mindenki a végét várta, amikor kezdődhetett minden elölről, mert Vincze Alex a ráadás perceiben egalizált. A kiírás szerint nyomban büntetők következnek döntetlen esetén. Ezeket a vendégek részéről Vincze, Kajtár, Nagy Szabolcs és Miszlai belőtte, Borgulyakísérlete viszont kimaradt. A hazai oldalon Lévai és Kánya megtette a maga dolgát, Kasuba és Mazán viszont hibázott, így az ötödik emberre már nem is volt szükség.

Továbbjutott a Nagyszénás, amely a Szarvas mellett a Jaminával és a Körösladánnyal várhatja a harmadik kör párosítását.

Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 1–1 (0–0) – büntetőkkel: 3:5

Orosháza, 410 néző. V.: Bakos József.

Orosháza: Lévai – Kasuba, Dajcs, Németh, Szabó N. – Harangozó, Kukovecz, Simon R. – Takács (Kocsis), Mazán, Bónus (Kánya). Edző: Buza Barna.

Nagyszénás: Magony – Godár, Borgulya, Rafaj P. (Zábrák), Vajgely – Márk (Libor), Kajtár, Vili, Juhász(Miszlai) – Nagy Sz. D., Vincze. Játékos-edző: Tasi Róbert.

Gólszerző: Simon R. (46. – 11-esből), ill. Vincze A. (92.). Kiállítva: Szabó N. (36.).