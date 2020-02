A vártnál is könnyebben győzött a Békéscsaba az UTE ellen

Győzött a BRSE az Újpest ellen. Bővebb információ hamarosan.

Swietelsky Békéscsabai RSE–Újpesti TE 3:0 (15, 18, 18)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 800 néző. V.: Adler, Csizmarik. Békéscsaba: COLLAR 15, JERKOV 12, Bodovics 7, Grbics 2, Klaric 10, PEKÁRIK 13. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián, Szedmák. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. UTE: Yurtsever 2, D. Nikics 5, Bagyinka 2, KOJDOVÁ 6, Carabali 3, LACOMBE 13. Cs.: Maurer (liberó), Boros, Manninger 2. Vezetőedző: Kántor Sándor.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 1:5, 5:5, 10:9, 15:10, 21:13, 23:14. 2. szett: 4:0, 6:3, 9:8, 15:10, 18:15, 22:15. 3. szett: 4:2, 6:6, 10:6, 14:8, 19:10, 23:17.

Lacombe pontjaival alaposan belekezdett a legjobb négy közé jutásról még nem lemondó UTE, 5:1-re meglépett vendéglátójától, ám Jerkovék villámgyorsan beérték a fővárosiakat. Továbbra is újpesti kézben maradt az irányítás, de a csabaiak igyekeztek Bagyinkáék nyomában maradni, mi több, az 1. szett közepéhez érve sikerült átvenniük a vezetést. Úgy tűnt, Collaréknak sikerült felvenniük a mérkőzés ritmusát, mert kevesebbet hibáztak, mint ellenfelük. Kántor Sándor, az UTE vezetőedzője időt is kért, hogy rendezze a sorokat. Felváltva születtek a pontok, majd emelt a tempón a BRSE és a végén egészen simán húzta be a játszmát.

Alaposan „megsorozta” ellenfelét a BRSE a 2. játszma elején, de ahogy az elsőben a Csaba, úgy most az UTE szedte össze magát nagyon hamar, bár egyenlítenie nem sikerült, sőt néhány perc múlva már 4-5 pontos hátrányban volt. A lila-fehérek próbáltak zárkózni, de a csabaiak egy 4:0-s sorozattal állva hagyták vendégeiket. Carabaliék újabb felzárkózási kísérlete is meghiúsult, s egy jótékony csabai időkérést követően ez a játszma is a házigazdáé lett.

A 3. szettben az első két pontot a látogatók szerezték, de a viharsarkiak néggyel válaszoltak és innentől kezdve ismét az történt, amit nagyjából elképzeltek. 9:6-nál jöhetett az újpesti időkérés, majd cserével is megpróbálkozott Kántor Sándor, Yurtsevert Manninger igyekezett tehermentesíteni. Állandósult a BRSE 5-6 pontos előnye. Magabiztosan röplabdázott a házigazda, amely még rápakolt egy lapáttal és a játszma hajrájához érve már behozhatatlannak tűnő előnyt birtokolt. Az UTE azért még megpróbálkozott a lehetetlennel, fel is jött hat pontra, de itt elfogyott a tudomány, a Békéscsaba egy időkérést követően rövidre zárta a dolgot, és a csütörtöki formát átmentve a vártnál is magabiztosabban nyerte a négy közé jutás szempontjából hangsúlyos összecsapást.

Vasja Samec Lipicer: – A Kamnik elleni mérkőzés után újra láttam a csapatot úgy küzdeni, ahogy szerettem volna látni. A mérkőzést megelőzően mentális nyomás alatt voltunk a korábbi Magyar Kupa-vereség után. Most viszont megérdemelten nyertünk, mert jól játszottunk.

Kántor Sándor: – Ma egyáltalán nem voltunk ellenfele a Békéscsabának. Hit nélkül nehéz mérkőzést nyerni.

Kapcsolódó cikk:

Íme a Békéscsabai RSE programja