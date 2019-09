Bronzérmesek a békéscsabaiak a csapatbajnokságon

Öt első, egy második és három harmadik helyet szereztek a Kopp Békéscsabai AC atlétái a székesfehérvári serdülő csapatbajnokságon. A békéscsabaiak ezzel bronzérmesek lettek a versenyen.

A Kopp Békéscsabai AC 9 fiút és 9 lányt indított a serdülő csapatbajnokságon. A viharsarki klub serdülői korábban is eredményesek voltak a csapatbajnokságokon, de a mostani csoportjuk az eddigi legsikeresebb: öt arany, egy ezüst, és három bronzérmet szereztek. A fiúk a dobogó második helyére küzdötték fel magukat, a lánycsapat nyolcadik lett, összesítésben 186 pontot értek el, ezzel a kiváló 3. helyen végeztek.

– Száz méter gáton Hrabovszki Balázs egyéni legjobbjával második lett. A fiú négyszer száz méteres váltónk a harmadik helyen végzett – kezdte az eredmények felsorolását Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC ügyvezető igazgatója. – A középtávfutóknál Karsai Gábor háromezer méteren egyéni legjobbjával győzött, mint ahogy a lányoknál ugyanezen a távon Kovács Alexandra is. A dobóknál a diszkoszvetést Csizmazia Áron nyerte, aki súlylökésben bronzérmes lett. Az ugrószámokban is is kiváló eredményekkel szaporították a pontokat a versenyzőink. Hrabovszki Balázs távolugrásban egyéni legjobbját érve el győzött, magasugrásban Tóth Zoltán nem talált legyőzőre. Rúdugrásban a négy békéscsabai induló közül Erős Eszter lett a legjobb, aki harmadik lett.

A versenyzőket Adorján László, Tóth Sándor, Urbanikné Rosza Mária, Solticz Kálmán, Bagi Árpád, Germán Tibor készítette fel.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. Fiúk. 3000 m: 1. Karsai Gábor 9:21,26. 100 m gát: 2. Hrabovszki Balázs 13,70. 3000 m-es gyaloglás: 5. Vadász Ágoston 19:33,65. Távolugrás: 1. Hrabovszki Balázs 6,32 m. Magasugrás: 1. Tóth Zoltán 173 cm, 6. Stigermájer Martin 169 cm. Ötösugrás: 4. Tóth Zoltán 17,63 m. Diszkoszvetés: 1. Csizmazia Áron 57,40 m, 6. Priskin István 42,22 m. Súlylökés: 3. Csizmazia Áron 15,29 m, 8. Gyaraki Benjámin 12,69 m. 4×100 m-es váltó: 3. Békéscsaba (Hrabovszki Balázs, Csizmazia Áron, Stigermájer Martin, Péter-Szabó Ámor) 47,19.

Leányok. 3000 m-es gyaloglás: 2. Kovács Alexandra 15:13,94, 5. Török Viola 16:46,12, 7. Sustik Barbara 17,36,60. Rúdugrás: 3. Erős Eszter 3,00 m, 8. Szikora Evelin 260 cm. Diszkoszvetés: 4. Baukó Petra 32,00 m. Súlylökés: 5. Baukó Petra 10,67 m.