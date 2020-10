Bravúr született a nyíregyházi katlanban

Veretlen csapatok csaptak össze szombaton a női röplabda Extraliga 4. fordulójában Nyíregyházán, ahol a Swietelsky-Békéscsabai RSE vendégeskedett.

Fatum-Nyíregyháza–Swietelsky-Békéscsabai RSE 1:3 (19, –18, –27, –22)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Nyíregyháza, 400 néző. V.: Jámbor, dr. Árpási Krisztina. Nyíregyháza: Najdic 2, Radosová 21, Lászlop 2, Lacombe 14, Vaszileva 14, Ortiz 11. Cs.: Tóth D., Tóth F. (liberók), Varga E. 6, Fuchs, G. Francesco. Vezetőedző: Németh Szabolcs. Békéscsaba: Grudina 5, Koseková 3, Vander Weide 15, Pekárik 6, Drpa 17, Glemboczki 17. Cs.: Molcsányi (liberó), Bezsonova 1, Cicic 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:3, 7:9, 12:11, 17:12, 21:16, 24:19. 2. szett: 3:5, 7:10, 11:16, 13:19, 16:22. 3. szett: 54, 8:9, 9:12, 10:14, 13:15, 14:18, 17:18, 19:23, 24:24, 26:25. 4. szett: 1:3, 10:5, 10:9, 16:13, 16:19, 19:20, 22:21, 22:23.

Grudina pontjaival kezdődött meg a hétvége rangadója. Már az első pillanatoktól nagy küzdelem zajlott a Continental Arénában. A szett első harmadában a BRSE vezetett, de 11-nél beérte vendégét a Fatum, majd el is lépett öt ponttal, Lacombe Zsófia nem győzött a nyitóhelyre menni. Egymás után kétszer is időt kért a csabaiak trénere, de hiába az igyekezet, Lászlopék magabiztosan játszottak, jól szedték össze a labdákat, míg a csabaiak többet bizonytalankodtak, kapkodtak, nehezen tartották a lépést a szabolcsiakkal, akik Ortiz kissé suta mozdulattal megütött labdájával értékesítették a szettlabdát.

A 2. játszmát megint csak a Csaba kezdte jobban, de ezúttal bírta is a tempót, most a hazai edzőnek volt több oka az idegeskedésre. A hajrába 4-5 pontos előnnyel mentek bele, és már nem is engedtek ki, Glemboczki labdája jó helyre ment, így kiegyenlítődött a szetthátrány.

Változatosan alakult a 3. szett, és továbbra is a Csaba kezében maradt az irányítás. Az örömbe azonban üröm is vegyült, hiszen 18:15-ös csabai vezetésnél Anastasiya Bezsonova megsérült, úgy kellett levinni a pályáról. Rendkívüli izgalmak közepette zárult a játszma, a BRSE kettőzött erővel küzdött, többször is szettlabdához jutott (egyszer a Fatum is, amit hárított a csapat) és végül hozta a maratoni hosszúságú játékot.

A változatos 4. játék közepén produkált egy nagy sorozatot a BRSE és bár a Fatum egy ízben fordított, a végét Glemboczkiék bírták jobban és végül bravúros, megérdemelt győzelmet arattak a nyírségi katlanban.