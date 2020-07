Bondár Anna Szoboszlón folytatja

Hungarospa Kupa néven meghívásos női tenisztornát szerveznek Hajdúszoboszlón július 22-24. között. Babos Tímea kivételével valamennyi magyar éljátékos részt vesz a hajdúsági fürdővárosban rendezendő viadalon – adta hírül a tenisz-palya.hu portál. A meghívásos női tenisztornán Jani Réka (WTA világrangsora 201.), Gálfi Dalma (233.), Bondár Anna (279.), Stollár Fanny (362.), Drahota-Szabó Dorka (715.) és Nagy Adrienn (881.) két hármas csoportban küzd majd, aztán pedig a helyosztókon méri össze tudását.

A koronavírus-járvány miatt nemzetközi szereplés híján maradt és itthon ragadt magyar topjátékosok számára a Budapest Kupa volt az első és eddig egyetlen kezdeményezés, amely játéklehetőséget, s ezzel motivációt kívánt adni nekik, május végén azonban a többség még nem állt igazán edzésbe, így a játékosok is messze voltak a csúcsformától. Az azóta eltelt több mint másfél hónap alatt a nemzetközi teniszvilágot sújtó bizonytalanság ugyan alig-alig enyhült, a teniszezők azonban mostanra mind komolyan felvették ütőiket és edzésbe álltak. A tornák azonban továbbra is hiányoznak.

A Debreceni Egyetemen tanuló Pataki Márk, aki tavaly november óta segíti Bondár Anna felkészülését, ötletgazdaként szorgoskodott a hajdúszoboszlói torna létrehozásában.

A fiatalember pontosan ismeri a járvány miatt leállni kényszerülő magyar hölgyjátékosok problémáit. A szeghalmi játékos csapatának szakmai vezetését néhány hete Kuhárszky Zoltán vette át, Pataki azonban amolyan másodedzőként továbbra is felelős azért, hogy Anna felkészüléséhez minden lehetőség maximálisan adott legyen.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy borzasztó nehéz volt tető alá hozni a viadalt, de azért sok munkát beletettünk. Szerencsém van, hogy nagyszerű és lelkes partnerekre leltem Antal Csaba, Anna menedzsere, valamint a hajdúszoboszlói sportvezetők személyében. De ugyanezt tudom elmondani a város és a fürdő vezetőiről, valamint a helyi önkéntesekről, akik az első hívó szóra álltak az ügy mellé.

De hogyan is esett éppen Hajdúszoboszlóra a választás? A személyes okokon és ismeretségeken túl Pataki Márk számára az volt a legfontosabb, hogy a térség nagyobb szerephez jusson a hazai teniszéletben. Ennek részeként Bondár Anna is hamarosan az alföldi fürdővárosba igazol, s képviseli majd színeit nemcsak itthon, de a nagyvilágban is.

A meccseknek a világszerte ismert fürdőkomplexum mögötti négy vadonatúj, többrétegű salakos játéktér ad otthont, amelyek közül a 2-es pályán lesznek a mérkőzések, az 1-es és 3-as pályán alakítják ki a lelátókat, a 4-es pedig beütő és edzőpályaként funkcionál majd. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a kezdeményezésnek folytatása is legyen, s évről-évre vándorkupa formájában lássák vendégül a legjobb hazai női teniszezőket Hajdúszoboszlón.