Bohus Richárd két új országos csúcsa

Bohus Richárd szenzációs napot zárt a rövidpályás úszó országos bajnokság szombati, egyben utolsó versenynapján Kaposváron.

A békéscsabai nevelésű, jelenleg a BVSC színeiben úszó válogatott versenyző nem csak két aranyérmet nyert, hanem egyben megdöntötte saját rekordjait is. Bohus húsz perc leforgása alatt 100 és 50 méter háton is megjavította saját országos csúcsát. Előbbit a 4×100 méteres vegyes váltó első tagjaként faragott a rekordon (50,58-as időt ért el) – mi több, a váltó eredménye is új csúcs –, ötvenen viszont már egyéniben tudott három századdal javítani a saját legjobbján a 23,39-ces eredménnyel, amely egyben az új országos csúcs.