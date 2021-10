Böczögő Dorina három év után újra bajnok

A nőknél pályafutása jelentős részét a Torna Club Békéscsaba színeiben versenyző Böczögő Dorina nyerte a tornászok Duna Aszfalt országos bajnokságának egyéni összetett versenyét a budapesti Központi Tornacsarnokban, Szilágyi Nikolett második, míg Bácskay Csenge harmadik lett.

A csapattal Eb-bronzérmes ma az MTK-ban sportoló Böczögő Dorina a felemáskorlát kivételével kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, kedvenc szerén, a talajon az első helyen (12,800) került be a szerenkénti döntőbe is. Összetettben 49,500 pontot szerzett, és ezzel 2018 után ismét országos bajnok lett egyéni összetettben. Az UTE tornásza, az elsőéves felnőtt Szilágyi Nikolett alig gyűjtött be kevesebb pontot, 49,450-nel a dobogó második fokára állhatott. A Duna Aszfalt ob harmadik helyén 49,300 ponttal a Postás SE sportolója, a szintén csapattal Eb-bronzérmes Bácskay Csenge végzett, aki a nap legmagasabb pontszámát is magáénak tudhatja.

– Nagyon örülök az újabb országos bajnoki címemnek, de őszintén szólva én most nem a pontokra koncentráltam – nyilatkozta a hazai szövetség honlapján Böczögő Dorina. – Korábban mindig rástresszeltem a nagy versenyekre, most próbáltam ezt elengedni, és úgy látszik, ez működik, csak élvezni akartam a tornát. Minden szeren próbáltam pontos gyakit csinálni, talajon a kis gyakimat mutattam be, pontos volt, mint ahogy az ugrás is. Felemáskorláton egy új elemmel próbálkoztam, ez sajnos nem jött össze, pedig fontos lenne, mert erre rá tudnék tenni még egy kötést, és az sokat erősítene a gyakorlatomon. Gerendán mindig szoktam variálni a gimnasztikákkal, most is így volt, a maximum kiindulójú gyakimat csináltam, de még mindig kell pontosítanom, a stabilitásom viszont megvan.

A TC Békéscsaba színeiben induló Juk Ilka 43,050 ponttal 6. lett.

A szerenkénti döntő első napján Böczögő Dorina Schermann Biankával holtversenyben ugrásban 3., felemás korláton ugyancsak 3. lett.