Biztos a helye a válogatottban a szarvasi sportlövőnek

Az elmúlt hétvégén Ravazdon rendezték meg a Hunter Field Target (HFT) országos bajnokságot. A versenyzőknek – így a szarvasi Sutyinszki Istvánnak is – délelőtt és délután is 40 célos pályát kellett végig lőni.

A Körös-partjáról érkezett sportlövő a nap első felében holtversenyben még a 2. helyen állt, de a végén lecsúszott a dobogóról és 4. lett.

– Az utóbbi pár hónapban hullámvölgyben vagyok a HFT-ben, az okát nem tudom, de lassan már kifelé jövök belőle – jegyezte meg Sutyinszki István. – Délelőtt végre kedvezett nekem a szerencse és a futam végén a második helyen álltam holtversenyben, mindössze egyetlen ponttal lemaradva az elsőtől. Délután mindenki gyengébben teljesített, a pálya is nehezebb volt. Sajnos rengeteget hibáztam a távbecslésben, és az álló célokat is kihagytam, így a nap végén lecsúsztam a dobogóról, de azért az utóbbi idők eredményei után még ennek is örültem.

A jövő évi HFT Európa-, és világbajnokságon induló nemzeti csapatba a PCP (sűrített levegőtartályos légfegyverek) kategóriában a 6 legjobb versenyző kerülhet be. Mivel Sutyinszki a Magyar Kupában a 3. helyen áll, az ob-n pedig 4. lett, így egyelőre biztos a helye a válogatottban.