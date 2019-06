Bíznak a fiatalokban az Előrénél

A támadójáték híve a korábban védőként játszó Schindler Szabolcs, a Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es labdarúgó-csapatának új vezetőedzője.

Az edzőként felnőtt csapatoknál Maglódon, Dorogon és Ajkán dolgozó Schindler Szabolcs ismerős környezetbe érkezett, hiszen 2003 és 2005 között labdarúgóként már szolgálta a lila-fehér csapatot.

– Megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy tradíciójú egyesületnél dolgozhatok. A város is megszépült és a stadionban is nagy változások történtek – kezdte mondandóját Schindler a békéscsabai Kórház utcai Előre székházban tartott keddi bemutatkozó tájékoztatón. – Szerettem itt élni, bár az utolsó időszak már nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Remélem, hogy ez egy pozitív időszak lesz majd. Az elmúlt két nap az ismerkedés jegyében telt, a benyomásaim pozitívak. Nekem könnyebben megy a beilleszkedés, hiszen sok régi ismerőssel találkoztam. Az edzéseken minden játékos igyekezett megmutatni, hogy mit tud, mindenki odatette magát. A csapatból meghatározó játékosok távoztak, ezért szeretnénk posztra megfelelő képességű labdarúgókat igazolni. Én védő voltam, de szeretem a támadófutballt, ami visszacsalogathatja a szurkolókat. Ha sok néző jön ki a stadionba, akkor a stáb és a csapat is jól dolgozik – jegyezte meg a 44 éves edző.

A felkészülés első hetében Békéscsabán dolgoznak, majd a jövő héten Tiszaújvárosba utaznak edzőtáborozni, ahol a Diósgyőr és a Jászberény ellen játszanak felkészülési mérkőzést.

– Az eredmény még nem érdekel, az majd augusztus 5-e után a bajnokságban lesz fontos. Megnézzük majd a helyi fiatalokat is, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy kik azok, akikből ki tudjuk hozni a maximumot. Remélem, hogy egy év múltán már több olyan játékost ismerünk meg, akit majd a fél NB I. keresni fog. Bátran nyúlunk majd a fiatalokhoz. Szorosabb lesz az együttműködésünk a megye egyes csapatunkkal is, lesz átjárás.

– A beilleszkedésben nagy segítség a korábban Békéscsabán már megforduló Szabolcs személye – mondta Kincses Ádám, asszisztens edző. Szeretünk dolgozni, remélem, hogy kihozzuk a csapatból annyit, amennyi csak lehetőséges. A játékosok megfelelő fizikai állapotban vannak. Az edzéseken tenni akaró fiatalokkal találkoztam.

E napokban még javában zajlik a játékoskeret kialakítása. Kedden csatlakozott az Előre keretéhez Faragó Tomás, a szlovákiai származású, kettős állampolgárságú, tapasztalt támadó-középpályás. Tomás északi szomszédunknál nevelkedett, majd a Dorog együttesénél szerepelt, ahol az NB II.-ben 73 alkalommal lépett pályára – ebből ötvenszer kezdőként. Békéscsabán folytatja a 26 éves védő – Farkas Márk, aki a Szeged-Grosics Akadémiától érkezett. Márk a Tisza Volán csapatánál kezdte pályafutását, majd a Honvédhoz került, ahol három éven keresztül nevelkedett, Szegeden több NB II.-es mérkőzésen is pályára lépett. Károly Bálint (26) Tiszakécskéről érkezik és a középpályát erősítheti. A zalaegerszegi kezdetek után megfordult a Videoton, a Puskás Akadémia, a Sopron, valamint a Pécs együtteseinél. Karrierje folyamán összesen 311 mérkőzésen lépett pályára és 100 gólt szerzett. Középső-támadó pozícióba igazolták Kovács Ádám Tibort (28), aki az NB II.-es Mosonmagyaróvárról tette át székhelyét. A tapasztalt játékos a Honvéd akadémiáján kezdett focizni, majd több csapatnál is szerencsét próbált, a Vasasnál 7, Balmazújvárosban 13 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára.

A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia által kinevelt tehetségek közül Bánfi Dominikkal, Kasik Ákossal és Papp Szabolccsal már korábban profi szerződést kötött az egyesület.

Távozott a Békéscsaba 1912 Előre kötelékéből: Gránicz Patrik, Szatmári István – akit az MTK visszarendelt a kölcsönadásból, Viczián Ádám és Vólent Roland – akivel nem hosszabbított a vezetőség. Mezei Szabolcs sorsa még kérdéses, mivel a klub szeretné továbbra is Békéscsabán tartani, ezért ügyében még folynak az egyeztetések.