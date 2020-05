Bencsik Bojana a felnőttekkel készül az Előrénél

Az ifjúsági korú Bencsik Bojana a felnőttekkel készül a Békéscsabai Előre NKSE NB I.-es csapatánál. Bojana 8 éves korában kezdte Békéscsabán a kézilabdázást és azóta is az egyesület tagja – írja a klub Facebook-oldala. A tavalyi szezonban már az ifjúsági csapat tagjaként az NB I.-es együttes edzésein is aktívan részt vett. Kitartó szorgalma, edzésmunkája és a mérkőzéseken mutatott játéka alapján a 2020–2021-es szezonban is lehetőséget kapott a folytatásra.

Bencsik Bojana: – Általános iskolás koromban Bartha Anikónál kezdtem a kézilabdát, aki megtanította számomra az alapokat, hogy igazi csapat játékos lehessek. Ezután Fábián Csabához kerültem, aki azóta is az edzőm és úgy érzem nagyon sokat fejlődtem a segítségével. Az elmúlt évben a felnőtt csapat edzésein igyekeztem Horvát Roland vezetőedző utasításait is betartani, és a rutinos játékosok sokat segítettek abban, hogy minél jobb játékos legyek. A kézilabdázást átlövőként kezdtem, majd beállós poszton állandósultam. Az elmúlt szezonban 35 alkalommal léptem pályára NB II., és ifjúsági mérkőzéseken. Hosszú távú tervem, hogy stabil csabai NB I.-es játékos lehessek. Heidi Loke a példaképen és bízom benne, hogy hasonló sikereket tudok majd elérni a pályafutásom során, de tudom még fiatal vagyok és sokat kell bizonyítani, edzeni a siker érdekében. Nehéz volt számomra a kényszerleállás, de minden nap futottam és erősítettem, hogy fitten tudjam tartani magamat. Szerencsére a héten elkezdődnek a közös edzések, és a konditermi munka is. Jó érzéssel vágok neki a szezonnak, és nagyon bizakodó vagyok. Kitartóan dolgozom, hogy stabil tagja legyek a csapatnak, és így közösen el tudjuk érni az NB I.-ben maradást. Köszönöm a lehetőséget az edzőknek, igyekszem élni vele és mindent megteszek, hogy egyre jobb legyek a pályán. Minden egyes mérkőzésen büszkén veszem fel a lila mezt.