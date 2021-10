Beleűzték csapatukat a szurkolók a győzelembe

Megtört a jég, a negyedik bajnokiján először otthon játszó Békés megszerezte első idei sikerét.

Omnia Pub&Food Békés–Soproni MAFC 1860 KA 84–70 (14–22, 19–14, 19–23, 32–11)

Kosárlabda NB I. B.-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Békés, 200 néző. V.: Gál, Varga Z., Földi. Békés: BALOG G. 12, KRISZTICS 31/21, CVIJIN 11/9, Acsimovics 6, Olics 6. Cs.: KELECHI 10, Csorba 2, Vass 6/6, Karsai, Balog Á., Szugyiczki, Kónya. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Sopron legeredményesebb pontszerzője: Kovács B. 16.

A békésiek idén először játszottak hazai pályán, ráadásul több év után ismét Békésen. A hazai kezdés kísértetiesen hasonlított a kecskeméti mérkőzésre. Puha védekezés, gyenge támadójáték mellett hirtelen 4–15 állt az eredményjelzőn. A megbeszélt taktikai elemeket nem tudta megvalósítani a hazai csapat. Elsősorban a korábban Békésen is játszó Kovács Benedek volt elemében a soproni oldalon. A negyed második felében aztán kezdett életjeleket mutatni a békési együttes is. Kelechi jól szállt be a padról, Balog Gábor pedig védekezésben tett sokat a csapatért. A második negyedben a szurkolók által hajtott békési alakulat felzárkózott három pontra a Sopron mögé. Cvijin is feljavult védekezésben, támadásban egyaránt és a támadó lepattanói is nagyon fontosak voltak.

A második félidő ismét a kecskeméti meccset másolta. Jó békési kezdés, egyenlítés, sőt a vezetés megszerzése, majd egy pillanatnyi rövidzárlat, figyelmetlenség, amit az ellenfél egy 7–0-ás rohanással büntetett, és visszavette a vezetést. Most viszont a csarnokban uralkodó hangulat átlendítette a hazai csapatot a holtponton, s az utolsó negyedben mind támadásban, mind védekezésben olyat nyújtott, amit már a Sopron nem tudott ellensúlyozni. Krisztics igazi vezérként termelte a hárompontosokat, és a védekezésben is példamutatóan dolgozott, így a végén megszületett az első békési győzelem.

Balog Vilmos: – Hazatértünk és ismét volt szurkolótáborunk. Nem is akármilyen! Köszönjük a csodás hangulatot! Ilyen légkörben nem lehet szív és lélek nélkül játszani! Az utolsó negyedben nyújtott teljesítményünk már olyan volt, amit vártunk a fiúktól. Bízom benne, hogy ezt a teljesítményt tovább tudjuk vinni a következő mérkőzésekre is.