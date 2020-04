Békéscsabán folytatja az edzéseket az irányító

Remek húzásnak bizonyult tavaly januárban Marincsák Nikolett Békéscsabára csábítása. A 25 éves irányító Kisvárdáról kölcsönbe érkezett az Előre NKSE-hez, és gyorsan belopta magát a csabai szurkolók szívébe. Néhány hónappal később egyéves szerződés kötött a lila-fehér klub a korábban Mosonmagyaróváron, Győrött és Debrecenben is megfordult játékossal.

– Amikor a beszélgetésünket megelőző napon időpontot egyeztettünk, éppen edzés közben zavartam meg. Milyen jellegű tréninget tartott?

– Létezik a békéscsabai klub által adott edzésterv, ami futásokat és erősítő gyakor­latokat is tartalmaz. De csinálok ­saját testsúlyos, súlyzós, így kettlebelles, TRX-es tréninget is. Nemrégen még a családommal, Debrecenben készültem, de már Békéscsabán tartóz­kodom, és a csapattársammal, a kapus Balog Judittal edzettünk a CsabaParkban – válaszolta Marincsák Nikolett.

– Március 4-én, Győrött játszották a csonka szezon utolsó mérkőzését. Azóta nem is fogott kézilabdát a kezébe?

– Tervezem, mert borzasztóan hiányoznak az edzések, a játék. Egyelőre csak a félkilós medicinlabda került elő, de nem kizárt, hogy Judittal elővesszük a kézilabdát is.

– Gólerős, ellentmondást nem tűrő, lelkes játékával rögtön elfogadtatta magát a szakmai stábbal és a szurkolókkal is.

– Kisvárdán sérüléssel bajlódtam, majd a felépülésem után keveset játszottam. Volt egy lehetőség, kölcsönbe Békéscsabára kerültem. Mindenki, a csapat tagjai is kedvesen fogadtak, s amit tudtam, beleadtam. Sajnos a tavalyi szezon is nagyon nehéz volt, de kiharcoltuk a bennmaradást az NB I.-ben. Idén sem volt könnyebb a helyzet, sok volt a sérült, sokszor még a csapat edzésein is alig ­voltunk.

– Mit szól a Magyar Kézilabda Szövetség döntéséhez, mely szerint a bajnokságnak nincsenek győztesei, helyezettjei, bajnokot sem hirdettek és kiesők sincsenek?

– Annak örülök, hogy lefújták a bajnokságot, mert mindenki feszült volt már amiatt, hogy folytatódik-e, s ha igen, mikor a sorozat. A félbemaradt bajnokságban a győri mérkőzés után következtek volna azok a találkozók, ahol pontokat szerezhettünk volna. Bár túl sok a ha, mégis a pályán is kiharcolhattuk volna a bennmaradást. Fájó, hogy így sikerült megőrizni a tagságot.

– Mivel tölti a megnövekedett szabadidejét?

– Valóban temérdek szabadidővel rendelkezem. Naponta egyszer edzem két órát. Amúgy is szerettem sütni, főzni, most arra is van időm, hogy több receptet kipróbáljak. Könyveket olvasok, sorozatokat nézek, és azon gondolkozom, hogy ráfekszem a nyelvtanulásra. Idén végeztem az egri Eszterházy Károly Főiskola rekreáció­szervezés és egészségfejlesztés szakán. A diplomához szükség lett volna a középfokú nyelvvizsgára is, de úgy tudom, hogy most enélkül is megkaphatjuk a diplomát. Éppen ezért megpróbálok rámenni arra, hogy megszerezzem a felsőfokú angol nyelvvizsgát.

– Jelentős változások várhatók a békéscsabai játékoskeretben. Aleksandra Vukajlovics Debrecenben, Kovács Anett a Ferencvárosban, Barján Bianka Dunaújvárosban folytatja. Önt látjuk-e még lila-fehér mezben?

– Zajlanak a tárgyalások, több megkeresésem is volt, erre még nem tudok válaszolni.