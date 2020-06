Békéscsabai rúdugrók: a motivációnak jót tett a hosszú kényszerszünet

Jövőre lesz tíz éve, hogy újra jelen van Békéscsabán a rúdugrószakág, amely azóta több korosztályos országos bajnokot nevelt ki. Többek között itt kezdte el a rúdugrást a sokszoros bajnok, ma a fehérvári ARAK-nál versenyző Siskó Zsófia­ is. A csoportot az egykori tízpróbázó, Bagi Árpád irányítja a tanítványból edzővé előlépett Soós Norberttel.

Atlétika A karantén idején – ahogy a legtöbb sportoló, úgy – a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club atlétái sem vonultak teljes pihenőre, ki így, ki úgy, de végezte az előírt edzésprogramot.

Amíg a futók – ha magányosan is –, de márciusban és áprilisban is gyűjthették a kilométereket, addig a rúdugróknak mellőzniük kellett a technikai edzéseket, a rudakat csak akkor fogták kézbe, amikor letörölték róla a port.

– Alapozó felkészülést végeztek a csoportunk tagjai, a technikai, ügyességi részt mellőzni kellett a járvány idején – jegyezte meg Bagi Árpád, a csabai rúdugrócsoport vezetője. – Amikor visszajöttek edzeni, nagyon nagy visszaesést nem tapasztaltunk. A motivációnak jót tett a hosszú szünet, jobbá vált az edzéslátogatottság, mindenki boldogan jött, örült, hogy végre kiszabadulhatott a négy fal közül.

A versenyidőszak nagyon kitolódott, idén nem lesz annyi esemény, a viadalokat a szeptemberi, októberi időszakra sűrítették be.

– A versenyek után a fiataloknak lesz egy kis leállás, hogy az alapozást pihentebben kezdhessék el – beszélt az őszi időszak terveiről a rúdugrók edzője. – A mintegy 10-12 fős csoportunknak mintegy hetven százaléka indul a bajnokságokon, a többiek szeretnek edzeni, de nem versenyeznek. Mindenki örömmel jön a foglalkozásokra, már csak a társaság és a jó hangulat miatt is.

Hogy a torna mennyire megtanítja az alapmozgásokra is a gyerekeket, azt az is bizonyítja, hogy az évek során már hány egykori tornász választotta magának a rúdugrást. A ma már a Győri AC-ban versenyző Döme Adél vagy Braun Barbara, de a legújabb reménység, Tyetyák Adrienn is először a Tünde Utcai Atlétikai Centrum szomszédságában található Torna Club Békéscsaba Rácz Lukács Tornacsarnokában sportolt.

A rúdugróknál is fontos a gyorsaság, az ügyesség. Bagi Árpád elárulja, felkészülésüknek a torna is fontos része.

– Heti egy alkalommal van szertorna, így például gyűrű is, melyen olyan ügyesek a rúdugrók, hogy iskoláikban rendre velük mutatják be a tanárok a gyakorlatokat – mondta a tréner.

A jelenlegi tanítványok közül Erős Eszter az egyik legnagyobb reménység, aki a serdülőknél éppen az év elején szerzett ezüstöt az ob-n, Magyarországon az első háromban szerepel a korosztályában.

– Hosszú távon jók az adottságai. Sportolását nagyban segíti a jó családi háttér is – beszélt Eszterről Bagi Árpád.

Az újonckorú Kovács Patrícia országos bajnoki arannyal „lépett” be a sportágba, ő is sok örömet okozhat még Békéscsabán. Fontos az is, hogy Eszterrel együtt tudnak edzeni, segítve ezzel egymást. S ha már itt tartunk, a válogatott szintű egykori csabai Döme Adél e napokban együtt edz a fiatalabbakkal, aki hasznos tanácsokkal, meglátásokkal szolgál a többieknek.

Nem hajszolják a jó eredményt, azt inkább később, junior-, majd felnőttkorban remélik.

– Persze ilyenkor is jó, ha ott vannak a dobogón, mert az amolyan visszaigazolás is az elvégzett munkáról. Türelmesek vagyunk, a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődjenek – tette hozzá Bagi Árpád, aki segítőre is lelt nemrég, ugyanis az évtizeddel ezelőtti induláskor a csoporthoz elsők között csatlakozó Soós Norberttel osztja meg az edzői munkát.

– Bár jó adottságú rúdugró volt, bajnokságot nem nyert, ugyanakkor edzőként még sokra viheti – jellemezte kollégáját Bagi. – Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a klubunk támogatja egykori versenyzőit, ott tartva és bekapcsolva az utánpótlás-nevelő munkába. Norbi mellett más szakágakban például Szebegyinszki Richárd és Diószegi Dávid kezdte el a fiatalok nevelését.

A Magyar Atlétikai Szövetség még 2014-ben indította el rúdugróprogramját Borisz Volkov irányításával, aki többek között az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Makszim Taraszov edzője is volt. A program fő célja az volt, hogy az orosz rúdugróiskola mintájára a kiválasztás, a beiskolázás, a technikaoktatás, az edzés és a versenyzés területén új alapokra helyezze a rúdugróversenyszámot. Az erőfeszítések lassan elkezdenek gyümölcsözni, elég, ha a pécsi Garamvölgyi Petrára utalunk, aki februárban két héten belül háromszor döntötte meg a fedett pályás ifjúsági magyar csúcsot. Idővel hozzá, valamint Siskó Zsófiához is csatlakozhatnak azok a tehetségek, akikkel Békéscsabán foglalkoznak nagy műgonddal.