Békéscsabai aranyeső a cseh fővárosban

Csehország fővárosában Prágában rendezték meg a hagyományos Czeh Open nemzetközi kick-box versenyt, amelyen 12 ország, 70 klubjának 336 versenyzője vett részt, akik 635 nevezést adtak le. A viadalon a ai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület sportolói jól szerepeltek, akik tizenkilenc érmet nyertek.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség Klubjai közül a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület All-Style Karate és Kick-box Szakosztálya képviselte a megyét a versenyen. A Debreczeni Dezső VI. danos mester vezette csapat 10 arany–, 3 ezüst–, és 6 bronzérmet szerzett, zömében point-fighting szabályrendszerben, de light-contactban is sikerült érmet nyerniük. A csabai csapat a klubok versenyében az 5. helyen végzett.

A résztvevők így számoltak be a versenyről. A rendezők mint évek óta mindig, most is kitettek magukért. Ez a verseny a jó helyválasztással, pontos, precíz szervezéssel, és a gyönyörű díjakkal, minden évben, kihagyhatatlan rendezvényként kerül be a versenynaptárba.Talán a szervezést, az időpont választás teszi nehézkessé, mert ez a verseny minden évben a sok felkészülést igénylő világ– vagy Európa–bajnokság után van néhány héttel, amikor sokan úgy döntenek, hogy egy kis pihenő jár nekik is. De velük szemben, vannak, akik nem akarják szekrényben látni a felszerelésüket! Ők húztak most újra kesztyűt az augusztusban Győrben megrendezett Európa-bajnokság után és álltak tatamira, több szabályrendszerben.

A jó szervezésre sajnos az idén is egy kis árnyékot vetett a bíráskodás minősége. A jól ismert nemzetközi bírók mellett, jó néhány kisebb rutinnal rendelkező bíró is feladatot kapott, akiknek a gyakorlott edzők számára is nehezen értelmezhető döntései, nem csak az edzők, de olykor a hozzáértő szurkolók nemtetszését is kiváltotta. A nagy létszámú erős mezőnyben jó néhány magyar klub képviseltette magát.

A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó csapatok közül megyénket a József Attila Lakótelepi SE Debreczeni Dezső mester által vezetett Debreczeni Team 13 versenyzője, és a Dohányos Team egy versenyzője képviselte.

A verseny első napján már látszott, hogy jó néhány igazán kiélezett mérkőzés várható, amit a szombati versenynap be is igazolt. A karatésok a jó felkészülésnek köszönhetőn magas szinten teljesítettek, még a nehezebb pillanatokban sem választották a könnyebb utat, aminek a fárasztó nap végén meg lett az eredménye, hiszen a 14 versenyző tizenkilenc érmet gyűjtött be. Kimagaslóan teljesített Kozmann Mónika és Pántya Réka. Nekik sikerült a duplázás is, így ők két-két az első helyezettnek járó díszes trófeával érkeztek haza. A csapat legsikeresebb versenyzőjének most Malatyinszki Bendegúz bizonyult, aki két szabályrendszerben, több súlycsoportban összesen három első helyezéssel a Czech Open egyik legeredményesebb sportolója lett.

A békéscsabaiak eredményei. Point-fighting szabályrendszer. Felnőttek. 57 kg: 1. Hídvégi Nándor. Juniorok. 50 kg: 1. Sztraczinszki Petra. +65 kg: 1. Koszecz Boglárka.

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. 42 kg: 2. Bánki Brendon. 47 kg: 3. Bánki Brendon. 63 kg: 3. Tóth Dusán. 69 kg: 3.Tóth Dusán. Kadett 1 (serdülő) korosztály. 32 kg: 2. Matuska Máté. 37 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. +47 kg: 3. Szák Dániel. 32 kg: 1. Kozmann Mónika. 37 kg: 1. Kozmann Mónika. 47 kg: 2. Pántya Réka. +47 kg: 1. Pántya Réka.

Light-contact szabályrendszer. Felnőttek. 57 kg: 3. Hídvégi Nándor. Kadett 1 (serdülő) korosztály. 37 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. 42 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. 47 kg: 1. Pántya Réka. Veteránok. +79 kg: 3. Zimmermann Tibor.