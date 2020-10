Békés megyei éremesővel zárult a verseny Nádudvaron

Hosszú idő óta nem rendeztek kick-box versenyt hazánkban a Magyar Kick-box Szövetség klubjai a koronavírus járvány miatt. Emiatt is nagyon fontossá vált a Nádudvaron a napokban megrendezett III. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny ami első sorban az utánpótlás tagjait mozgatta meg. Több mint 30 klub, csaknem háromszáz versenyzője két napon át küzdött az egészségügyi és járványügyi szabályok betartásával.

A verseny fontosságát mutatta, hogy Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke nyitotta meg a rendezvényt, amelyen jelen volt Király István, a WAKO európai elnöke is. Az is mutatta a viadal fontosságát, hogy a versenyzők nevezési díját ezúttal a szövetség állta. A rendező Rácz Kick-boxing a már megszokott lelkesedéssel, és odafigyeléssel szervezte meg a két napos megmérettetést. A mezőnyben jelen voltak a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai is, akik eredményesen szerepeltek, és sok éremmel, köztük aranyakkal tértek haza.

Békés megyei eredmények

Point-fighting szabályrendszer. Felnőttek: 2. Hídvégi Nándor (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team).

Kadet 2 (ifjúsági korosztály). Fiúk. 47 kg: 2. Csiernyik Zsombor (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 52 kg: 2. Bánfi Bence (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 63 kg: 2. Viczián Dániel (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Lányok. 37 kg: 1. Kozmann Mónika (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 42 kg: 1. Petró Lili (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 55 kg: 2. Viczián Vivien (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 3. Pántya Réka (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 65 kg: 2. Csüllög Dorina (Bcs. JALTE-Debreczeni team). +65 kg: 1. Koszecz Boglárka (Bcs. JALTE-Debreczeni team).

Kadet 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 32 kg: 2. Petró Bálint (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 3. Jancsó Barnabás (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 37 kg: Szaszák Dominik (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 3. Pántya Márk (Bcs. JALTE-Debreczeni team). +47 kg: 3. Szák Péter (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Lányok. 32 kg: 1. Debreczeni Frida (Bcs. JALTE-Debreczeni team, 3. Kása Hanna (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 37 kg: 2. Fördős Jázmin (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 47 kg: 1. Jancsó Lili (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 2. Szabó Szofi (Bcs. JALTE-Debreczeni team).

Gyermek korosztály. Fiúk. 27 kg: 1. Tóth Dominik (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 30 kg: 1. Szikora Bence (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 36 kg: 2. Szűcs Levente (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Lányok. 24 kg: 2. Jancsó Csenge (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 27 kg: 2. Petró Laura (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 3. Szencsenkov Boglárka (Bcs. JALTE-Debreczeni team).

Formagyakorlat. Junior korcsoport. Lányok. Kreatív pusztakezes forma: 1. Esztergomi Antónia (Contact SE Orosháza), 2. Halustyik Cintia (Contact SE Orosháza). Zenés pusztakezes forma: 1. Halustyik Cintia (Contact SE Orosháza), 2. Esztergomi Antónia (Contact SE Orosháza). Zenés fegyveres forma: 1. Esztergomi Antónia (Contact SE Orosháza). Kreatív fegyveres forma: 1. Halustyik Cintia (Contact SE Orosháza).

Fiúk. Kreatív pusztakezes forma: 1. Brebovszki Zoltán (Contact SE Orosháza), 2. Zahorecz Noel (Contact SE Orosháza). Zenés pusztakezes forma: 1. Brebovszki Zoltán (Contact SE Orosháza), 2. Zahorecz Noel (Contact SE Orosháza). Kreatív fegyveres forma: 1. Zahorecz Noel (Contact SE Orosháza).

Kadet 2 (ifjúsági) korcsoport. Lányok. Pusztakezes kreativ formagyakorlat: 1. Horváth Fruzsina (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat).

Kadet 1 (serdülő) korcsoport. Lányok. Pusztakezes kreativ formagyakorlat: 1. Bak Ágnes (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat).

Gyermek korcsoport. Lányok. Zenés pusztakezes: 1. Laurinyecz Emma (Kondorosi Kick-boksz Klub). Zenés fegyveres: 1. Laurinyecz Emma (Kondorosi Kick-boksz

Klub). Kreatív fegyveres kategória: 1. Laurinyecz Emma (Kondorosi Kick-boksz Klub). Fiúk. Zenés fegyveres: 1. Petrovszki Márton (Kondorosi Kick-boksz Klub).