Békés megyei aranyeső lett a budapesti világkupán

Hosszas, kényszerű szünet után a Magyar Kick-box Szövetség ismét világkupát rendezhetett Budapesten, a BOK csarnokban.

A viadalon négy földrész, 45 országának 289 csapata vett részt csaknem 1700 versenyzővel. A rendezők mindent megtettek azért, hogy emlékezetes legyen a viadal, hiszen július óta a kick-box a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág lett, s ez a rangos elismerés kötelezte őket a minőségi szervezésre.

A Galambos Péter elnök vezette magyar szövetségnek nem kellett szégyenkeznie az esemény miatt. A látványos versenyen a magyarok a hagyományoknak megfelelően eredményesen szerepeltek. A jól szerepelt hazai gárdában ott találjuk a Békés megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubokat is. Zömében az utánpótlás hozta az érmek nagy részét, de azok többsége is, akik most nem léphettek dobogóra, legtöbbször kiélezett, szoros csatákban maradtak alul. Azért is értékes ez a jó teljesítmény, mert a magyar mezőny tagjai az utóbbi időkben nagyon kevés versenyen vehetettek részt.

A felnőtteknél az első éves felnőtt battonyai Mezei Nikolett light-contact bronzérme jelzi, hogy hamarosan a felnőttek között is komolyan kell majd számolni vele. Mármarosi Patrikot (Békéscsabai JALTE-Energy Gym) csak az ukrán világbajnok tudta megállítani az éremért folyó csatában.

Az utánpótlás alaposan „belehúzott” az éremszerzésbe! Főképpen a nagy létszámmal versenyző, Debreczeni Dezső mester vezette békéscsabai lakótelepi point-fighting csapat tarolt a versenyen. Például a gyermek korosztályú Szencsenkov Boglárka és Szikora Bence két aranyat is begyűjtött, éppen úgy, mint a kadettok között point-fightin-ban és light-contact-ban is élen végző Jancsó Lili. Majdnem ezt másolta le egyéniben Malatyinszki Bendegúz, csak ő light-contact-ban ezüstöt szerzett. Ugyanilyen eredményesnek bizonyult Petró Lili is. Debreczeni Dezső tanítványai csapatban ezüst és bronzérmeket szereztek, míg a felnőtt light-csapatban Mezei Nikolett a szegedi Combat csapatában első lett.

Összességében a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok 17 arany–, 17 ezüst– és 22 bronzérmet szereztek. A klubok sorrendjében a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team a 11. az orosházi Contact SE pedig a 13. előkelő helyen végzett, de a füzesgyarmatiak, a mezőberényiek és a battonyaiak is az éremszerzők között végeztek.

Eredmények. Point-fighting. Juniorok. Lányok. 50 kg: 3. Viczián Vivien (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team). Kadett 2 kcs. Fiúk. 52 kg: 3. Bánki Brendon (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 57 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Lányok. 37 kg: 3. Kása Hanna (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 42 kg: 1. Petró Lili… 3. Kozmann Mónika (mindkettő Bcs. JALTE-Debreczeni team). 46 kg: 2. Petró Lili. Kadett 1 kcs. Lányok. 32 kg: 3. Debreczeni Frida (Bcs. JALTE-Debreczeni team). +47 kg: 1. Jancsó Lili, 2. Szabó Szófia (mindkettő Bcs. JALTE-Debreczeni team).

Gyermekek. Fiúk. 30 kg: 1. Tóth Dominik, 2. Szikora Bence (mindkettő Bcs. JALTE-Debreczeni team). 33 kg: 1. Szikora Bence… 3. Tóth Dominik. +36 kg: 3. Szűcs Levente (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Lányok. 24 kg: 2. Jancsó Csenge (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 30 kg: 3. Petró Laura (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 33 kg: 3. Petró Laura és Szekeres Flóra (Bcs. JALTE-Debreczeni team). +36 kg: 1. Szencsenkov Boglárka (Bcs. JALTE-Debreczeni team).

Csapat. Junior női csapat: 2. Királyteam-JALTE Debreczeni team (benne Viczián Vivien). Kadett 2 fiú csapat: 3. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Bánki Brendon, Csiernyik Zsombor, Malatyinszki Bendegúz). Kadett 2 leány csapat: 3. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Kozmann Mónika, Petró Lili, Pántya Réka, Csüllög Dorina). Kadett 1 fiú csapat: 3. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Jancsó Barnabás, Matuska Máté, Petró Bálint). Kadett 1 leány csapat: 2. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili, Szabó Szófia). Gyermek fiú csapat: 2. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Szikora Bence, Szikora Gergő, Tóth Dominik).

Zöld öv alatti „B” kategóriás verseny. Juniorok. Fiúk. 75 kg: 2. Mokrán Milán (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Lányok. +60 kg: 3. Ronyecz Fanni (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Kadett 2 kcs. Fiúk. 47 kg: 2. Gyeraj Ákos (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Kadett 1 kcs. Fiúk. 32 kg: 3. Jancsó Barnabás (Bcs. JALTE-Debreczeni team).

Gyermekek. Fiúk. 28 kg: 2. Szikora Gergő (Bcs. JALTE-Debreczeni team). +28 kg: 1. Szikora Bence. Lányok. 28 kg: 3. Jancsó Csenge (Bcs. JALTE-Debreczeni team). +28 kg: 1. Szencsenkov Boglárka, 2. Szekeres Flóra, 3. Petró Laura.

Light-contact. Felnőttek. Nők. 65 kg. 3. Mezei Nikolett (Combat „D” SC-Barátság SE Battonya). Kadett 2. kcs. Fiúk. 57 kg: 2. Malatyinszki Bendegúz (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Kadett 1 kcs. Lányok.+47 kg: 1. Jancsó Lili (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Felnőtt csapat: 1. Combat „D” SC-Barátság SE Battonya.

Low-kick. Juniorok. Fiúk. 71 kg: 3. Solymosi Norbert (HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény).

Formagyakorlat. Kreatív pusztakezes. Kadett 2 kcs: 1. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat).